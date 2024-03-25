CHILL CLUB頒獎禮2024｜張天穎Jaime新歡舊愛企埋一齊 ANSONBEAN吳啟洋零交流

Jaime︰我係 professional

Jaime被追問有沒有覺得新歡舊愛站在一起時，會否感到尷尬，她表示收到名單時已知大家會同場，自言是「professional」。談到兩位男士在台上沒交流，Jamie稱可能他們想擺甫士而已。問到何會考慮三人同台演出，Jaime稱如是工作的話，可以考慮。對於新歡舊愛都急急走人，Jamie認為他們可能有其他工作在身才先行離去。Jaime的隊友被問到有沒有因為見到Phoebus及ANSONBEAN並排而企，而抱住食花生的心態，四女表示沒有，因為大家都是「professional」。