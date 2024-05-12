CHILL CLUB頒獎禮2024｜張敬軒缺席 Anson Lo盧瀚霆先拔頭籌拎「年度流行歌曲」

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》（即CHILL CLUB頒獎禮2024）於今日(12日)舉行。大會先邀請打入「流行歌曲」最後5強的歌手演繹作品，包括有張敬軒的《隱形遊樂場》、陳卓賢的《抱抱無尾熊》、呂爵安的《LOVERSE》 、盧瀚霆的《浪漫殺死巨蟹座》及姜濤的《DUMMY》。

不過，張敬軒因為缺席關係，所以演繹部份交由太極負責。當Ian演繹《抱抱無尾熊》時，未知是否耳機出了問題，他一度把耳機除下。接著大會再請出不同類型歌曲5強的歌手上台，馮允謙則有3首歌入圍角逐「Chill Club年度搖滾歌曲」、「Chill Club年度節奏藍調歌曲」。