CHILL CLUB頒獎禮2024｜Anson Lo感激MIRROR隊友陪伴渡過不安 Stanley母親節獲獎意義大(有片)

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》各獎項昨晚(12日)已塵埃落定，MIRROR再度蟬聯「年度組合獎」，盧瀚霆(Anson Lo)奪年度流行歌、年度跳唱歌及年度男歌手獎，成為大贏家；姜濤則與MC張天賦和張敬軒同奪得新增的「MOOV大數據至尊歌手」；邱士縉(Stanley)奪得年度新人男歌手獎。 MIRROR在完騷受訪，Stanley去年於母親節推出首支solo《來不及》，紀念病逝母親，今年在母親節獲新人獎，別具意義，他領獎時感觸表示，「I love Mummy.」他直言當晚心情緊張，「因為第一次在這麼多人面前唱歌，很大壓力，我本來打算開聲，但身邊有人跟我說『開咩聲，唱30秒都開聲！』然後他轉身望向搭著他膊頭的Jer，眾人指向Jer，搞到Jer閃身躲在Jeremy背後，場面搞笑。

著 泳褲唱「I. SWIM版」《來不及》 Stanley以136,698票數獲獎，他坦言感驚訝：「我當這個獎是給這首歌，在音樂道路上，真心有更多新人比我更努力，我只出了一首歌，我都很驚訝為甚麼會有13萬票，我相信我沒有13萬粉絲，相信除了我的粉絲之外，可能有其他鏡粉，又或者真的喜歡這首歌的人去支持我，所以我很感動，特別這首歌是去年母親節出來，剛巧這首歌令我在今年母親節獲獎，所以都多謝媽媽。」問到為會沒多謝姜濤，他笑言，「我跟他關係不用多謝，要多謝Tiger，大家撲朔迷離，點解要感謝Tiger，但我是不會說，這是我跟他私下的秘密。」 昨晚「大表波」Stanley遇上爆肌TysonYoshi，問到可會跟對方比拼？他笑言，「其實我不介意著Tyson啲衫，但我們是團體，如果大家都這樣著，就變咗羅馬鬥士，不是太好。」Alton即回應︰「我們11個不介意你一個咁著！」AK則建議可以穿泳褲唱「I. SWIM版」《來不及》。

姜濤聞MC 「屹高腳」 尷尬笑 姜濤獲大數據獎， 他表示全不知情，「好開心，要更加努力對得住每個獎。」談到在領獎時與MC同台表示好緊張，他解釋，「此獎與 #MC張天賦 一同奪得，姜說︰「真的第一次與MC同台，《全民造星》時都沒有站在一起，他都是我很欣賞的歌手，好榮幸可一起同台。」對於MC在後台受訪時直言穿平底鞋，不敢行近姜濤，要「屹高腳」走路，姜事後聞言，有點不知所措，立即轉話題請大家留意他們的音樂作品，尷尬笑道︰「仲想我點答……」 Anson Lo獲三大獎項，感觸多謝於致謝時感激MIRROR隊友見證他最軟弱一面，並在身邊陪伴支持，他受訪時解釋︰「大家共處時間長了，當我感不安或心理狀態不太好的時候，我的行為、舉動都越來越多在他們面前表露出來。今年有巡迴演唱，這半年大家一齊經歷很多。當心態狀態一太好時，都會在他們面前表露。」