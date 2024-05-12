CHILL CLUB頒獎禮2024｜Anson Lo盧瀚霆拎年度男歌手獎 姜濤跟MC同台分豬肉︰有啲不知所措

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》（即CHILL CLUB頒獎禮2024）於今日(12日)舉行。大會頒發新增的「MOOV大數據至尊歌手」，主持稱是根據數碼平台提供的數據得出3位得獎歌手，分別由張敬軒、姜濤及MC張天賦奪得。「Chill Club年度男歌手」則由Anson Lo盧瀚霆獲得。

由於姜濤與MC的表現不時被網民拿來比較，姜濤致詞時說︰「我哋好似第一次同台，有啲不知所措。」主持駱振偉即謂︰「個畫面係好刺激。」他亦多次表示，希望大家可以支持香港樂壇。不過，有網民卻笑言ViuTV將男歌手獎項分豬肉。

之後大會宣布Serrini獲得「Chill Club年度女歌手」，當她聽到自己的名字時，大感驚訝，她上台後說︰「唔好意思！我覺得呢個獎係陳蕾嘅。我多咗30票呀？呢個獎應該係3個人平分啦！唔怪得去廁所嗰陣有人敲門啦！」她笑言自己的興趣是到學校講talk及做名媛，並不忘介紹自己的新碟快將推出，最後她說︰「我係Serrini，我好鍾意寫歌，好鍾意搲撈，如果捉到我放假就搵我寫歌啦……呢個獎係屬於大家嘅！」

Anson Lo力壓姜濤奪男歌手

「Chill Club年度男歌手」則由Anson Lo盧瀚霆獲得，他在台上多謝MIRROR，他說︰「好多謝MIRROR嘅每一位，你哋係呢個世界見證過我最軟弱嘅11位，而軟弱嘅時候，未必係我好想俾大家睇到嘅時候，你哋咁啱喺我身邊，我愛你哋，Thank you！」

向來愛錫父母的Anson Lo亦把握機會多謝他們︰「我要望鏡頭，一年好少返嚟屋企食飯，你哋完全冇怨言，用我工作上嘅表現俾你哋知道，唔好擔心我，亦都唔想神徒擔心，無論演藝事業音樂上每一隻歌每一個MV，我一定唔會偷懶，我會用盡200%努力，希望爹哋媽咪今晚會開心，知道今晚媽咪會好開心，I love you，母親節快樂，多謝！」