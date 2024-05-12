熱門搜尋:
母親節2024 CHILL CLUB頒獎禮2024 九龍城寨之圍城 Apple 日圓匯率走勢 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-05-12 22:49:04

CHILL CLUB頒獎禮2024｜Dear Jane唱越南文震驚全場 Vũ演繹獲網民大讚

分享：
越南唱作歌手Vũ以廣東話唱出《2084》，全場high爆。(蘇文傑攝)

越南唱作歌手Vũ以廣東話唱出《2084》，全場high爆。(蘇文傑攝)

CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》（即CHILL CLUB頒獎禮2024）於今日(12)舉行。大會安排來自日本的高瀨統也及越南唱作歌手上台。沒想到令全場觀眾high爆的，竟是以廣東話唱出《2084》。

越南獨立音樂歌手Vũ在越南「地下情歌王子」、「獨立音樂王子」的稱號。

越南獨立音樂歌手Vũ在越南「地下情歌王子」、「獨立音樂王子」的稱號。(蘇文傑攝)

Dear Jane的阿Tim先用越南話跟唱出《Những Lời Hứa Bỏ Quên(中文歌名是《被遺忘的諾言》)。網民對阿Tim竟能唱越南話大為震驚，雖然有網民覺得Tim唱起上來似講普通話，但成功為網民帶來驚喜

Dear Jane一齊合唱《2084》時，全場哄動，不但字正腔圓，而且唱得非常好聽，就連台下多位歌手亦站起一齊唱！由於本身是實力唱作歌手，其唱功獲得網民洗版大讚。

Dear Jane去年已跟Vũ合作。

Dear Jane去年已跟Vũ合作。

廣東話歌詞配上越南拼音供Vũ看。

廣東話歌詞配上越南拼音供Vũ看。

去年Dear Jane透露跟合作《Những Lời Hứa Bỏ Quên四子受訪時興奮表示，首次與越南唱作歌手合作，crossover創作新歌Những Lời Hứa Bỏ Quên(被遺忘的諾言)Howie為對方度身訂造作曲，親自填詞，他表示，「原來他們也喜歡聽廣東歌，仲識唱我哋首《2084》，廣東話口音都OK，好犀利。」他更即場模仿對方的越南口音。至於可有學懂幾句越南話時，他們就耍手擰頭，Tim 笑言，幸好對方英文好，雙方能以英語溝通

Vũ是誰？

Những Lời Hứa Bỏ Quên的MV現時已有3千多萬點撃率。Vũ的原名是Hoàng Thái Vũ黃泰武，出身於公務員家庭，父親是軍人與母親從事教職，Vũ亦順應父母願望進入軍事學院就讀，畢業後在軍事學校任教。然而，熱愛音樂的他從沒有放棄作曲，反而是透過創作讓家人與長官傳達自己對音樂的熱愛。2016年出道，於2019年加入國際音樂唱片集團華納，也是第一位加入華納的越南藝人。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受