CHILL CLUB頒獎禮2024｜Dear Jane唱越南文震驚全場 Vũ演繹獲網民大讚

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》（即CHILL CLUB頒獎禮2024）於今日(12日)舉行。大會安排來自日本的高瀨統也及越南唱作歌手Vũ上台。沒想到令全場觀眾high爆的，竟是Vũ以廣東話唱出《2084》。

Dear Jane的阿Tim先用越南話跟Vũ唱出《Những Lời Hứa Bỏ Quên》(中文歌名是《被遺忘的諾言》)。網民對阿Tim竟能唱越南話大為震驚，雖然有網民覺得Tim唱起上來似講普通話，但成功為網民帶來驚喜。

當Vũ跟Dear Jane一齊合唱《2084》時，全場哄動，不但字正腔圓，而且唱得非常好聽，就連台下多位歌手亦站起一齊唱！由於Vũ本身是實力唱作歌手，其唱功獲得網民洗版大讚。