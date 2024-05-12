CHILL CLUB頒獎禮2024｜Dear Jane唱越南文震驚全場 Vũ演繹獲網民大讚

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》（即CHILL CLUB頒獎禮2024）於今日(12日)舉行。大會安排來自日本的高瀨統也及越南唱作歌手Vũ上台。沒想到令全場觀眾high爆的，竟是Vũ以廣東話唱出《2084》。
Dear Jane的阿Tim先用越南話跟Vũ唱出《Những Lời Hứa Bỏ Quên》(中文歌名是《被遺忘的諾言》)。網民對阿Tim竟能唱越南話大為震驚，雖然有網民覺得Tim唱起上來似講普通話，但成功為網民帶來驚喜。
當Vũ跟Dear Jane一齊合唱《2084》時，全場哄動，不但字正腔圓，而且唱得非常好聽，就連台下多位歌手亦站起一齊唱！由於Vũ本身是實力唱作歌手，其唱功獲得網民洗版大讚。
去年Dear Jane透露跟Vũ合作《Những Lời Hứa Bỏ Quên》，四子受訪時興奮表示，首次與越南唱作歌手Vũ合作，crossover創作新歌《Những Lời Hứa Bỏ Quên》(被遺忘的諾言)，Howie為對方度身訂造作曲，Vũ親自填詞，他表示，「原來他們也喜歡聽廣東歌，仲識唱我哋首《2084》，廣東話口音都OK，好犀利。」他更即場模仿對方的越南口音。至於可有學懂幾句越南話時，他們就耍手擰頭，Tim 笑言，幸好對方英文好，雙方能以英語溝通。
Vũ是誰？
《Những Lời Hứa Bỏ Quên》的MV現時已有3千多萬點撃率。Vũ的原名是Hoàng Thái Vũ黃泰武，出身於公務員家庭，父親是軍人與母親從事教職，Vũ亦順應父母願望進入軍事學院就讀，畢業後在軍事學校任教。然而，熱愛音樂的他從沒有放棄作曲，反而是透過創作讓家人與長官傳達自己對音樂的熱愛。2016年出道，於2019年加入國際音樂唱片集團華納，也是第一位加入華納的越南藝人。