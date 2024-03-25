CHILL CLUB頒獎禮2024｜Dee哥做清泉堅持唔出solo 黃正宜等Jeffrey「操嘴」鍚鍚(有片)

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》將於5月12日(星期日)於亞博舉行，大會於九龍灣舉行記者會。繼續以「人人樂壇 音樂第一」為主題，ERROR成員何啟華(Dee哥)、郭嘉駿(193)和吳保錡接受訪問，梁業(肥仔)身在外地缺席。3人受訪談及對組合獎的信心，193直言對全民投票較有信心，但專業投票則機會較低，他語帶無奈表示，「為樂迷做歌 但樂迷唔聽我哋啲歌。」

肥仔、193和保錡均入圍男歌手獎，惟獨Dee哥因沒有出solo而不入圍，他強調，「我本身是一個清泉，樂壇的清泉，所以不會出solo，享受看到自己的隊友上台，神采飛揚拎獎。」被問到投票意向時，「一定要推肥仔，但我自己傾向不投。」說罷即被保錡訓話，指他不尊重公司的頒獎禮，Dee哥改口指為免被指利益輸送。

問到對獎項的信心，保錡表示，「始終做歌都是想聽眾開心，反每次在跑步比賽時，聽到自己的歌變成主場歌，這件事是令我更加開心。」193則趁機宣傳將於明天(26日)推出全新solo作品，新歌MV由Dee哥執導，他表示，「這次的MV又喊又爆破，又水乳交融，有抑鬱、沮喪……全個MV都係唔開心。」

另外，魏浚笙(Jeffrey)與阿正(黃正宜)與梁子組成的「Foolya虎牙」分別入圍新人男歌手和組合獎，阿正將與Jeffrey以「新人」姿態同場出席頒獎禮，問到兩人將穿甚麼戰衣，阿正笑言不排除會穿婚紗出席。

早前阿正與Jeffrey出席好姊妹Elise(呂珮琳)和Agent L的婚禮時，阿正曾公開要求男方獻吻，結果Jeffrey只肯面貼面，反而由岑珈其頂上獻吻，阿正表示仍等待對方錫錫，並代為解釋，「因為佢做乜都要練一練先，要操吓個嘴，練成肌肉發達的嘴唇。」Jeffrey難以招架，惟有笑言要再練習，繼而扯開話題表示自己即將推出新歌。