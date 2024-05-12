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娛樂
2024-05-12 21:21:47

CHILL CLUB頒獎禮2024｜FIESTER演唱《愛情當入樽》變災難 網民︰難聽過Twins！

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FIESTER演唱《愛情當入樽》，網民洗版留言稱「難聽過Twins」。

FIESTER演唱《愛情當入樽》，網民洗版留言稱「難聽過Twins」。

CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》（即CHILL CLUB頒獎禮2024）於今日(12)舉行。大會今年將部分歌曲獎分為「fans向」及「專業向」，每頒發完部分獎項之後，都會安排不同歌手演繹不同歌曲，去到第二部分演出環節「Slow down the Universe」就有Gin Lee李幸倪、陳柏宇、林放匡、馮允謙及陳泳希演出。

陳柏宇 陳柏宇、Gin Lee李幸倪、陳泳希及馮允謙演出。 陳泳希 陳柏宇、Gin Lee李幸倪、陳泳希、馮允謙及林奕匡演出。 Gin Lee李幸倪

Twins唱歌原來好好聽

第三部分演出以重金屬音樂為主，名為「Screaming In The Unverise」，分別請來FIESTERInstinct of Sight、凡枯、ManiacMarf邱彥筒演出。FIESTER改編了Twins的《愛情當入樽》，惟她們的演繹換來網民洗版式批評難聽，更多人留言表示「真係難聽過Twins」、「Twins原來已經唱得好好」、「第一次認同Twins係唱得好聽」。

FIESTER改編了Twins的《愛情當入樽》，惟她們的演繹換來網民洗版式批評難聽。 Instinct of Sight與Marf等同台合唱。 「Screaming In The Unverise」，分別請來FIESTER、Instinct of Sight、凡枯、Maniac及Marf邱彥筒演出。 Marf邱彥筒及Maniac FIESTER改編了Twins的《愛情當入樽》，惟她們的演繹換來網民洗版式批評難聽。 FIESTER改編了Twins的《愛情當入樽》，惟她們的演繹換來網民洗版式批評難聽。

Beanies打扮嚇親網民

去到第四部分的表演環節，大會請來去年出道的新人及組合逐一上台，唱出自己的作品一小段。BeaniesGeorgina陳樂頤（阿左）的肉色衣服因為以紋身圖案為主，對網民來說可說是充滿視覺衝擊，不少人覺得核突，並指Beanies的衣著非常肉酸。

之後大會宣布Beanis獲得「Chill Club年度新人組合」，「Chill Club年度新人男/女歌手」則分別由邱士縉Stanley及歸綽嶢Nancy Kwai奪得。

Beanies獲得「Chill Club年度新人組合」，她們的打扮被指肉酸。 Beanies獲得「Chill Club年度新人組合」，她們的打扮被指肉酸。 Beanies獲得「Chill Club年度新人組合」，她們的打扮被指肉酸。

Stanley向亡母表達思念

Stanley奪獎時，MIRROR在台下拍手及用手機拍下他獲獎的時刻，他特別點名多謝Tiger，表示這個獎項非常沉重，並謂如果之後還可以有個人作品，一定會努力，最後他更趁母親節向亡母表達思念之情說︰「母親節快樂！I love youMommy！」

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「Chill Club年度新人女歌手」由歸綽嶢Nancy Kwai奪得。 「Chill Club年度新人男歌手」由邱士縉Stanley奪得。 「Chill Club年度新人男歌手」由邱士縉Stanley奪得。 「Chill Club年度新人女歌手」由歸綽嶢Nancy Kwai奪得。 「Chill Club年度新人男歌手」由邱士縉Stanley奪得。 「Chill Club年度新人女歌手」由歸綽嶢Nancy Kwai奪得。
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