CHILL CLUB頒獎禮2024｜FIESTER演唱《愛情當入樽》變災難 網民︰難聽過Twins！

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》(即CHILL CLUB頒獎禮2024)於今日(12日)舉行。大會今年將部分歌曲獎分為「fans向」及「專業向」,每頒發完部分獎項之後,都會安排不同歌手演繹不同歌曲,去到第二部分演出環節「Slow down the Universe」就有Gin Lee李幸倪、陳柏宇、林放匡、馮允謙及陳泳希演出。

Twins唱歌原來好好聽

第三部分演出以重金屬音樂為主,名為「Screaming In The Unverise」,分別請來FIESTER、Instinct of Sight、凡枯、Maniac及Marf邱彥筒演出。FIESTER改編了Twins的《愛情當入樽》,惟她們的演繹換來網民洗版式批評難聽,更多人留言表示「真係難聽過Twins」、「Twins原來已經唱得好好」、「第一次認同Twins係唱得好聽」。