CHILL CLUB頒獎禮2024｜MC張天賦與姜濤同台無悔著平底鞋 回應廣州開騷傳聞(有片)

MC張天賦昨晚(12日)於《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》掃走3個獎，分別獲得「年度節奏藍調歌曲獎」、「評審團表揚獎 節奏藍調」和新增的「MOOV大數據至尊歌手」，他感謝《世一》的幕後創作班底。對於與姜濤同台領獎，他表示沒想過獲大數據獎，自爆忘記縮肚，興奮得吃了「誠實豆沙包」，「我今天非常誠實，著平底鞋，(你後悔嗎？)，沒有後悔，我開始腳踏實地，貼地了。」至於下次會否繼續誠實？他立即縮沙，「有些事一次都夠了！」

早前有傳MC將會在廣州開個人演唱會，他指仍有很多程序要處理，要落實才可公佈：「不過都非常興奮，因為在香港做完This is MC演唱會之後，公司已計劃在不同地方演出。」對於網民意見兩極，他表示亦有留意：「我的宗旨是，如果有人喜歡我的音樂，我去分享，就不是大問題。」

陳蕾恭喜Serrini

陳蕾獲「評審表揚獎 流行歌曲」，但失落了「年度女歌手」獎，爆冷由Serrini奪得，阿蕾回應說，「我覺得女歌手個個都很出色，所以哪位得獎都很難預測，大家都很努力做自己風格的音樂，所以恭喜她。」

Nancy Kwai獲獎好驚喜

Nancy Kwai(歸綽嶢)撼贏大熱門Marf(邱彥筒)獲女新人獎，她受訪時仍驚魂未定，「很驚喜，沒想過真的會有人投票給我。」問到會否宴請公司歌手同事慶祝時，MC和陳蕾即起哄，結果MC被揭去年獲獎仍沒有請食飯，反被眾人追數，場面搞笑。