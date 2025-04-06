Chill Club頒獎禮2025｜得獎名單出爐！Anson Lo拎3大獎 ViuTV人包辦多個金獎

ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介24/25》今晚(6日)舉行，今年移師到啟德體藝館。大會今年新增現場投票，並設立「終身成就獎」，合共頒發22個獎項。Anson Lo更奪得3個大獎，包括男歌手金獎及現時投票的「人人樂壇 年度歌曲大獎」及「人人樂壇 年度歌手大獎」。
至於ROVER亦不弱，出道僅一年便奪得「Chill Club年度樂隊銅獎」及「Chill Club年度新人組合」。此外，ViuTV旗下的歌手均獲獎，如MIRROR、COLLAR，無論是組合還是個別成員均有獎拎。
得獎名單如下︰
終身成就獎︰盧冠廷
現場最佳衣着獎：洪助昇
音樂第一 歌曲獎（流行歌曲）：
Jay Fung馮允謙《會再見的》
張敬軒《青春告別式》
MC張天賦的《說謊者》
音樂第一 歌曲獎（搖滾歌曲）：
DEAR JANE《多謝你自己》
Jer柳應廷《筆觸男孩憂鬱之死》
陳蕾《0.1秒後的世界》
音樂第一 歌曲獎（節奏藍調歌曲）：
洪嘉豪《黑玻璃》
AGA江海迦《Unfamiliar City》
Kiri T《至少做一件離譜的事》
音樂第一 歌曲獎（跳唱歌曲）：
Ｍarf邱彥筒《TXT OR CALL》
張天穎Jaime《低調》
姜濤《黑月》
Chill Club年度作曲人：吳林峰
Chill Club年度填詞人：陳詠謙
Chill Club年度編曲人：黃兆銘
Chill Club年度監製：徐浩
Chill Club年度新人組合：
金獎︰ROVER
銀獎︰VIVA
銅獎︰開鎖佬Locksmiths
Chill Club年度新人女歌手：
金獎︰李芯駖
銀獎︰林愷鈴
銅獎︰林芊瑩
Chill Club年度新人男歌手：
金獎︰邱傲然
銀獎︰曾傲棐
銅獎︰Bernard Chan
Chill Club年度唱作歌手：
金獎︰林家謙
銀獎︰馮允謙
銅獎︰陳卓賢
Chill Club年度組合：
金獎：MIRROR
銀獎：COLLAR
銅獎：Lolly Talk
Chill Club年度樂隊：
金獎︰Dear Jane
銀獎︰The Hertz
銅獎︰ROVER
MOOV大數據至尊歌手：
姜濤
陳卓賢
MC張天賦
Chill Club年度女歌手：
金獎：Gin Lee李幸倪
銀獎：陳蕾
銅獎：陳凱詠Jace
Chill Club年度男歌手：
金獎：Anson Lo盧瀚霆
銀獎：姜濤
銅獎：Ian陳卓賢
人人樂壇年度歌曲大獎：
Anson Lo盧瀚霆《Hey Hey OK!》
人人樂壇 年度歌手大獎：
Anson Lo盧瀚霆
Chill Club 歌手推介歌曲大獎：
林家謙《普渡眾生》