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娛樂
2025-04-06 22:10:00

Chill Club頒獎禮2025｜得獎名單出爐！Anson Lo拎3大獎 ViuTV人包辦多個金獎

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《Chill Club推介榜年度推介24/25》移師到啟德體藝館，大會更要求入圍5強人士預先錄定感言。

《Chill Club推介榜年度推介24/25》移師到啟德體藝館，大會更要求入圍5強人士預先錄定感言。

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ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介24/25》今晚(6)舉行，今年移師到啟德體藝館。大會今年新增現場投票，並設立「終身成就獎」，合共頒發22個獎項。Anson Lo更奪得3個大獎，包括男歌手金獎及現時投票的「人人樂壇 年度歌曲大獎」及「人人樂壇 年度歌手大獎」。

至於ROVER亦不弱，出道僅一年便奪得「Chill Club年度樂隊銅獎」及「Chill Club年度新人組合」。此外，ViuTV旗下的歌手均獲獎，如MIRROR、COLLAR，無論是組合還是個別成員均有獎拎。

得獎名單如下︰

終身成就獎︰盧冠廷

終身成就獎︰盧冠廷

終身成就獎︰盧冠廷

現場最佳衣着獎：洪助昇

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現場最佳衣着獎：洪助昇

現場最佳衣着獎：洪助昇

音樂第一 歌曲獎（流行歌曲）：

Jay Fung馮允謙《會再見的》

張敬軒《青春告別式》

MC張天賦的《說謊者》

馮允謙憑《會再見的》奪「音樂第一歌曲獎(流行歌曲)」。(吳康琦攝) MC憑《說謊者》上台拎「音樂第一歌曲獎(流行歌曲)」。 張敬軒憑《青春告別式》奪得「音樂第一歌曲獎(流行歌曲)」。(吳康琦攝)

音樂第一 歌曲獎（搖滾歌曲）：

DEAR JANE《多謝你自己》

Jer柳應廷《筆觸男孩憂鬱之死》

陳蕾《0.1秒後的世界》

Jer柳應廷《筆觸男孩憂鬱之死》獲頒「音樂第一 歌曲獎（搖滾歌曲）」。 DEAR JANE《多謝你自己》獲頒「音樂第一 歌曲獎（搖滾歌曲）」。 陳蕾的《0.1秒後的世界》獲頒「音樂第一歌曲獎(搖滾歌曲)」。(吳康琦攝)

音樂第一 歌曲獎（節奏藍調歌曲）：

洪嘉豪《黑玻璃》

AGA江海迦《Unfamiliar City

Kiri T《至少做一件離譜的事》

Kiri T《至少做一件離譜的事》奪「音樂第一 歌曲獎（節奏藍調歌曲）」。 洪嘉豪《黑玻璃》奪音樂第一 歌曲獎（節奏藍調歌曲）。 AGA江海迦《Unfamiliar City》奪音樂第一 歌曲獎（節奏藍調歌曲）。

音樂第一 歌曲獎（跳唱歌曲）：

arf邱彥筒《TXT OR CALL

張天穎Jaime《低調》

姜濤《黑月》

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姜濤《黑月》奪「音樂第一 歌曲獎（跳唱歌曲）」。 張天穎Jaime《低調》奪「音樂第一 歌曲獎（跳唱歌曲）」。

Chill Club年度作曲人：吳林峰

Chill Club年度填詞人：陳詠謙

Chill Club年度編曲人：黃兆銘

Chill Club年度監製：徐浩

Chill Club年度監製：徐浩 Chill Club年度填詞人：陳詠謙 Chill Club年度作曲人：吳林峰

Chill Club年度新人組合：

金獎︰ROVER


銀獎︰VIVA


銅獎︰開鎖佬Locksmiths

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Chill Club年度新人組合金獎︰ROVER Chill Club年度新人組合銀獎︰VIVA Chill Club年度新人組合銅獎︰開鎖佬Locksmiths

Chill Club年度新人女歌手：

金獎︰李芯駖

銀獎︰林愷鈴

銅獎︰林芊瑩

Chill Club年度新人女歌手銅獎︰林芊瑩 Chill Club年度新人女歌手銀獎︰林愷鈴 Chill Club年度新人女歌手金獎︰李芯駖

Chill Club年度新人男歌手：

金獎︰邱傲然

銀獎︰曾傲棐

銅獎︰Bernard Chan

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Chill Club年度新人男歌手金獎︰邱傲然 Chill Club年度新人男歌手銀獎︰曾傲棐 Chill Club年度新人男歌手銅獎︰Bernard Chan

Chill Club年度唱作歌手：

金獎︰林家謙

銀獎︰馮允謙

銅獎︰陳卓賢

Chill Club年度唱作歌手 金獎：林家謙 Chill Club年度唱作歌手銀獎：馮允謙 Chill Club年度唱作歌手銅獎：林家謙

Chill Club年度組合：

金獎：MIRROR

銀獎：COLLAR

銅獎：Lolly Talk

 

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Chill Club年度組合金獎：MIRROR Chill Club年度組合銀獎：COLLAR Chill Club年度組合銅獎：Lolly Talk

Chill Club年度樂隊：

金獎︰Dear Jane

銀獎︰The Hertz

銅獎︰ROVER

MOOV大數據至尊歌手：

姜濤

陳卓賢

MC張天賦

 

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姜濤奪Chill Club年度男歌手銀獎及MOOV大數據至尊歌手。

姜濤奪Chill Club年度男歌手銀獎及MOOV大數據至尊歌手。

Chill Club年度女歌手：

金獎：Gin Lee李幸倪

銀獎：陳蕾

銅獎：陳凱詠Jace

Chill Club年度女歌手金獎：Gin Lee李幸倪 Chill Club年度女歌手銀獎：陳蕾 Chill Club年度女歌手銅獎：陳凱詠Jace

Chill Club年度男歌手：

金獎：Anson Lo盧瀚霆

銀獎：姜濤

銅獎：Ian陳卓賢

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Ian陳卓賢奪Chill Club年度男歌手銅獎及唱作人銅獎

Ian陳卓賢奪Chill Club年度男歌手銅獎及唱作人銅獎

人人樂壇年度歌曲大獎：

Anson Lo盧瀚霆《Hey Hey OK!

人人樂壇 年度歌手大獎：

Anson Lo盧瀚霆

Chill Club 歌手推介歌曲大獎：

林家謙《普渡眾生》

Anson Lo包辦3個金獎，今次真是認真OK！

Anson Lo包辦3個金獎，今次真是認真OK！

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