Chill Club頒獎禮2025｜得獎名單出爐！Anson Lo拎3大獎 ViuTV人包辦多個金獎

ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介24/25》今晚(6日)舉行，今年移師到啟德體藝館。大會今年新增現場投票，並設立「終身成就獎」，合共頒發22個獎項。Anson Lo更奪得3個大獎，包括男歌手金獎及現時投票的「人人樂壇 年度歌曲大獎」及「人人樂壇 年度歌手大獎」。

至於ROVER亦不弱，出道僅一年便奪得「Chill Club年度樂隊銅獎」及「Chill Club年度新人組合」。此外，ViuTV旗下的歌手均獲獎，如MIRROR、COLLAR，無論是組合還是個別成員均有獎拎。

得獎名單如下︰