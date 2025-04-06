Chill Club頒獎禮2025｜新增現場投票 姜濤盧瀚霆成大熱門得主

ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介24/25》今晚(6日)舉行，今年大會新增現場投票，入場的觀眾將可以投選「人人樂壇 年度歌手大獎」及「人人樂壇 年度歌曲大獎」。至於有份出席的歌手除了可以投「現場最佳衣著獎」外，亦可以從20首候選歌曲中的最後5強選出1首歌曲獲頒《CHILL CLUB 歌手推介歌曲大獎》。

姜濤與盧瀚霆向來多fans，每年會場出現最多的都是姜糖及神徒。

姜濤盧瀚霆之爭

「人人樂壇 年度歌手大獎」是從《年度歌手獎》各獎項的最後5強名單中投票 (共40個候選單位)，最高票數的1個單位會獲得獎項。《年度歌手獎》分為男歌手、女歌手、組合、樂隊、唱作歌手、新人男、女歌及新人組合。根據紀錄，男歌手最後五強是張敬軒、姜濤、盧瀚霆、呂爵安及陳卓賢；女歌手最後五強是JACE陳凱詠、 Serrini、雲浩影、李幸倪及陳蕾。

至CHLL CLUB 年度組合5強則是MIRROR、ERROR、COLLAR、雷同二友及Lolly Talk；年度樂隊5強是ROVER、 Zpecial、 Dear Jane、 KOLOR及The Hertz。年度唱作歌手5強是陳蕾、林家謙、馮允謙、MC 張天賦及陳卓賢。

年度新人男歌手5強是邱傲然、曾傲棐、歐鎮灝、Bernard Chan及Teddy Fan；年度新人女歌手5強是林愷鈴、李芯駖、 楊逸晴、黃健怡及林芊瑩。

不過，有網民認為「人人樂壇 年度歌手大獎」是屬於姜濤及盧瀚霆之爭，因為以往都是最多姜糖及神徒入場，屆時只是看誰最多fans多。