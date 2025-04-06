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娛樂
2025-04-06 17:45:48

Chill Club頒獎禮2025｜新增現場投票 姜濤盧瀚霆成大熱門得主

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《Chill Club推介榜年度推介24/25》今年新增現場投票。

《Chill Club推介榜年度推介24/25》今年新增現場投票。

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ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介24/25》今晚(6)舉行，今年大會新增現場投票，入場的觀眾將可以投選「人人樂壇 年度歌手大獎」及「人人樂壇 年度歌曲大獎」。至於有份出席的歌手除了可以投「現場最佳衣著獎」外，亦可以從20首候選歌曲中的最後5強選出1首歌曲獲頒《CHILL CLUB 歌手推介歌曲大獎》。

姜濤與盧瀚霆向來多fans，每年會場出現最多的都是姜糖及神徒。

姜濤與盧瀚霆向來多fans，每年會場出現最多的都是姜糖及神徒。

姜濤盧瀚霆之爭

「人人樂壇 年度歌手大獎」是從《年度歌手獎》各獎項的最後5強名單中投票 (40個候選單位)，最高票數的1個單位會獲得獎項。《年度歌手獎》分為男歌手、女歌手、組合、樂隊、唱作歌手、新人男、女歌及新人組合。根據紀錄，男歌手最後五強是張敬軒、姜濤、盧瀚霆、呂爵安及陳卓賢；女歌手最後五強是JACE陳凱詠、 Serrini、雲浩影、李幸倪及陳蕾。

CHLL CLUB 年度組合5強則是MIRRORERRORCOLLAR、雷同二友及Lolly Talk；年度樂隊5強是ROVER Zpecial Dear Jane KOLORThe Hertz。年度唱作歌手5強是陳蕾、林家謙、馮允謙、MC 張天賦及陳卓賢。

年度新人男歌手5強是邱傲然、曾傲棐、歐鎮灝、Bernard ChanTeddy Fan；年度新人女歌手5強是林愷鈴、李芯駖、 楊逸晴、黃健怡及林芊瑩。

不過，有網民認為「人人樂壇 年度歌手大獎」是屬於姜濤及盧瀚霆之爭，因為以往都是最多姜糖及神徒入場，屆時只是看誰最多fans多。

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CHILL CLUB 年度男歌手 CHILL CLUB 年度女歌手 CHILL CLUB 年度組合 CHILL CLUB 年度樂隊 CHILL CLUB 年度唱作歌手 CHILL CLUB 年度新人組合

《普渡眾生》vs《黑玻璃》

另一個現場投票的獎項為「人人樂壇 年度歌曲大獎」，則存有變數，因為林家謙的《普渡眾生》因為電影《破．地獄》成為大熱門歌曲，洪嘉豪的《黑玻璃》亦是唱至街知巷聞，甚至早前更被白卡聯盟用來「對付」美國網紅「甲亢哥」IShowSpeed，而姜濤就有3首歌曲入圍出現𠝹票情況。

根據官方網頁顯示，4種風格最後5強名單如下︰

「流行歌曲」︰姜濤《好得太過份》、張天賦《說謊者》、林家謙《普渡眾生》、呂爵安《油麻地莎士比亞》及馮允謙《會再見的》。

「搖滾歌曲」︰Dear Jane《多謝你自己》、柳應廷《筆觸男孩憂鬱之死》、林家謙《喃嘸師感官漫遊》、陳健安《戀愛腦之死》及陳蕾《0.1秒後的世界》。

「節奏藍調歌曲」︰馮允謙《在愛面前投降》、洪嘉豪《黑玻璃》、Serrini《咩事》、Kiri T《至少做一件離譜的事》及陳卓賢《Lost at first sight》。

「跳唱歌曲」︰陳凱詠《百妖夜行的修行》、盧瀚霆《Hey Hey OK!》、COLLARSSS》、姜濤《黑月》和MIRRORHunt You Down》。

「跳唱歌曲」的5強歌曲。 「節奏藍調歌曲」的5強歌曲。 「搖滾歌曲」的5強歌曲

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Chill Club頒獎禮2025
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