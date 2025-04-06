Chill Club頒獎禮2025｜林家謙奪歌手推介歌曲大獎 Anson Lo奪年度歌手及年度歌曲大獎

ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介24/25》今晚(6日)舉行，今年移師到啟德體藝館，大會準時於晚上6時30分開始，一眾歌手也有參與盛事。 今年「CHILL CLUB 歌手推介歌曲大獎」是由所有出席頒獎禮的歌手投選產生，總投票人數有115票，而林家謙憑《普渡眾生》所得25票而勝出，他表示：「多謝鍾意呢首嘅朋友，多謝投我入5強嘅人，唔係我強，係你哋投票。」

「CHILL CLUB 歌手推介歌曲大獎」由所有出席頒獎禮的歌手投選產生。

Anson Lo奪年度歌手及年度歌曲大獎 另外MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo) 分別奪得「人人樂壇年度歌手大獎」和憑《Hey Hey OK!》奪得「人人樂壇年度歌曲大獎」，「人人樂壇年度歌曲大獎」這獎項是經兩個階段投票產生，第一階段已由全港樂迷投選出20 首後選歌曲，第二階段由頒獎禮現場6858位觀眾投選產生，而Anson Lo則以2087票勝出，他在台上說：「Hello大家好，我係MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)，多謝11位兄弟，仲有神徒，跳唱歌其實冇分邊樣嘢難啲，邊樣嘢唔難，作為自己嘅崗位推出跳唱歌，將自己做到最好，我想跳唱嘅道路再行得好啲！」