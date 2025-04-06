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娛樂
2025-04-06 19:42:22

Chill Club頒獎禮2025｜馮允謙未上台已有得獎感言 全場歌手觀眾一頭問號

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馮允謙未上台已經有得獎感言，全場人士及電視觀眾都睇到一頭問號。

馮允謙未上台已經有得獎感言，全場人士及電視觀眾都睇到一頭問號。

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ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介24/25》今晚(6)舉行，今年移師到啟德體藝館。大會頒發完「終身成就獎」及「現場最佳衣著獎」之後，便頒發「音樂第一歌曲獎(流行歌曲)」予張敬軒的《青春告別式》。然而，張敬軒未有出席，但也有預先錄播感言。

現場歌手都睇到一頭問號。 由於太過蝦碌，不少歌手都笑了出來。 由於太過蝦碌，不少歌手都笑了出來。
張敬軒未能親身領獎，事前錄定得獎感言，但沒想到有份出席的歌手，也只能播錄音。(吳康琦攝)

張敬軒未能親身領獎，事前錄定得獎感言，但沒想到有份出席的歌手，也只能播錄音。(吳康琦攝)

及至馮允謙(Jay Fung)憑《會再見的》獲「音樂第一歌曲獎(流行歌曲)」，Jay Fung還未出場，大會便播出Jay Fung的感言，令台下歌手及觀眾都一頭冒水。其後Jay Fung跑上舞台，但大會仍播放他的感言，場面超蝦碌。及後駱振偉解釋「點解Jay 未出來就有心聲，今年玩法咁，因為我哋要求5強率先錄咗音先！」

Jay Fung上台之後問到「我係後台補緊妝，又啱啱表演完，其實係發生咩事？」之後駱振偉指他拎獎，Jay才回神過來向大家表示多謝及會繼續努力。

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馮允謙憑《會再見的》奪「音樂第一歌曲獎(流行歌曲)」。(吳康琦攝)

馮允謙憑《會再見的》奪「音樂第一歌曲獎(流行歌曲)」。(吳康琦攝)

接著MC憑《說謊者》上台拎「音樂第一歌曲獎(流行歌曲)」時，大會播出他的感言，MC接過獎項便離開。「音樂第一歌曲獎(搖滾歌曲)」由Dear Jane的《多謝你自己》奪得，他們上台便向觀眾揮手，待感言完結時，他們便拿住獎座離開。Jer柳應廷則憑《筆觸男孩憂鬱之死》獲頒「音樂第一歌曲獎(搖滾歌曲)」，全場傳來不少歡呼聲，聲浪更蓋過他的感言錄音，而Jer正想離開時，又被主持叫停，要求他向觀眾揮手。而陳蕾上台領取「音樂第一歌曲獎(搖滾歌曲)」時，又因為感言錄音太長，令她在台上只能尷尬地笑。

有網民批評ViuTV這樣安排非常突兀，寧願大會「不如淨係播歌算啦」、「上台攞獎但無得講野」、「邊個onX諗播帶」、「呢part明明最好睇係歌手即時情緒反應，但冇晒」，「最好睇就係1. 攞獎後唱live 2. 講得獎感言，然後viutv兩樣都冇」。

Jer原本拿獎離開，又被主持叫停著他揮手。 Jer柳應廷則憑《筆觸男孩憂鬱之死》獲頒「音樂第一歌曲獎(搖滾歌曲)」。(吳康琦攝) 陳蕾的《0.1秒後的世界》獲頒「音樂第一歌曲獎(搖滾歌曲)」。(吳康琦攝) MC憑《說謊者》上台拎「音樂第一歌曲獎(流行歌曲)」。

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