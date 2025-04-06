Chill Club頒獎禮2025｜馮允謙未上台已有得獎感言 全場歌手觀眾一頭問號

馮允謙未上台已經有得獎感言，全場人士及電視觀眾都睇到一頭問號。

ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介24/25》今晚(6日)舉行，今年移師到啟德體藝館。大會頒發完「終身成就獎」及「現場最佳衣著獎」之後，便頒發「音樂第一歌曲獎(流行歌曲)」予張敬軒的《青春告別式》。然而，張敬軒未有出席，但也有預先錄播感言。

張敬軒未能親身領獎，事前錄定得獎感言，但沒想到有份出席的歌手，也只能播錄音。(吳康琦攝)

及至馮允謙(Jay Fung)憑《會再見的》獲「音樂第一歌曲獎(流行歌曲)」，但Jay Fung還未出場，大會便播出Jay Fung的感言，令台下歌手及觀眾都一頭冒水。其後Jay Fung跑上舞台，但大會仍播放他的感言，場面超蝦碌。及後駱振偉解釋「點解Jay 未出來就有心聲，今年玩法咁，因為我哋要求5強率先錄咗音先！」

Jay Fung上台之後問到「我係後台補緊妝，又啱啱表演完，其實係發生咩事？」之後駱振偉指他拎獎，Jay才回神過來向大家表示多謝及會繼續努力。