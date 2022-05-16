熱門搜尋:
MIRROR演唱會 加息 C觀點 荃灣豬肉佬 姜濤 疫情 康復紀錄二維碼 烏克蘭局勢 周顯
返回
娛樂
2022-05-16 14:56:34

Chill Club｜COLLAR首次齊人跳唱《Gotta Go!》 網民期待年底演唱會

分享：

COLLAR擔任《Chill Club》嘉賓，演出獲網民大讚。

COLLAR昨日現身ViuTV音樂節目《Chill Club》，她們一出場連唱三首作品，包括《Call My Name!》、《Gotta Go!及《Never-never Land》。由於《Gotta Go!早前涉抄襲風波引來極大迴響，網民對於節目仍安排她們演唱《Gotta Go!感到意外。

Gotta Go!為能量飲品的廣告歌，但So Ching因病缺席團體拍攝，令MV播出時只得7人跳唱的畫面，引來歌迷不滿，並指她們的公司安排欠妥。昨晚播出齊人跳唱版本，令歌迷大感興奮，坦言彌補了MV七缺一的遺憾。

COLLAR為演唱會熱身

COLLAR除了合體跳唱三首團歌外，更有Gao、Marf、芯駖及Ivy So唱出林宥嘉作品《壞與更壞》，而Day、So Ching、Winka及Candy則合唱衛蘭的《在月台上等你》，最後她們又合體唱《心急人上》、《始終一天》及《差一天我們會飛》。有網民視昨日的《Chill Club》為演唱會熱身版本，並指她們無論台風、唱功及合拍度都愈來愈進步，非常期待她們年底的演唱會。COLLR在節目中表示現正忙於籌備年底的演唱會，又很期待她們的綜藝節目，其中芯駖又透露成員也出席了不少劇集、電影面試，希望大家有天也可以欣賞到她們的視影作。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受