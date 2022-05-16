Chill Club｜COLLAR首次齊人跳唱《Gotta Go!》 網民期待年底演唱會

《Gotta Go!》為能量飲品的廣告歌，但So Ching因病缺席團體拍攝，令MV播出時只得7人跳唱的畫面，引來歌迷不滿，並指她們的公司安排欠妥。昨晚播出齊人跳唱版本，令歌迷大感興奮，坦言彌補了MV七缺一的遺憾。

COLLAR為演唱會熱身

COLLAR除了合體跳唱三首團歌外，更有Gao、Marf、芯駖及Ivy So唱出林宥嘉作品《壞與更壞》，而Day、So Ching、Winka及Candy則合唱衛蘭的《在月台上等你》，最後她們又合體唱《心急人上》、《始終一天》及《差一天我們會飛》。有網民視昨日的《Chill Club》為演唱會熱身版本，並指她們無論台風、唱功及合拍度都愈來愈進步，非常期待她們年底的演唱會。COLLR在節目中表示現正忙於籌備年底的演唱會，又很期待她們的綜藝節目，其中芯駖又透露成員也出席了不少劇集、電影面試，希望大家有天也可以欣賞到她們的視影作。