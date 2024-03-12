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娛樂
2024-03-12 11:26:00

Chill Club︱kayan9896預告自爆想做「港版Taylor Swift」 疑於足本版被剪走？

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Chill Club︱kayan9896預告自爆想做「港版Taylor Swift」 疑於足本版被剪走？

Chill Club︱kayan9896預告自爆想做「港版Taylor Swift」 疑於足本版被剪走？

kayan9896吳家忻現年25歲，早年憑YouTube試當真彈起，成為廣告新寵兒，亦踩入樂壇做歌手。kayan9896將於本周舉行爵士音樂會，但kayan9896近日是非多多，繼被爆出與富三代馬桂烽（Justin）拍拖及疑被試當真單方面飛起後，周日（10日）ViuTV音樂節目《Chill Club》，大家見到kayan9896，不過kayan9896預告中大爆自己想做「港版Taylor Swift」訪問，節目竟然冇播出！

kayan9896吳家忻於《Chill Club》預告一句「Hong Kong Taylor Swift」疑於足本版被剪走。（截圖） kayan9896吳家忻於《Chill Club》預告一句「Hong Kong Taylor Swift」疑於足本版被剪走。（截圖） 《Chill Club》主持駱振偉（左）與嘉賓Moon Tang、Kirk T、kayan9896同場。（截圖） kayan9896吳家忻於《Chill Club》預告一句「Hong Kong Taylor Swift」疑於足本版被剪走。（截圖） Moon Tang、Kirk T、kayan9896上《Chill Club》唱歌反應熱烈（截圖） Moon Tang、Kirk T、kayan9896上《Chill Club》唱歌反應熱烈（截圖）

「Hong Kong Taylor Swift」網民反應兩極

ViuTV音樂節目《Chill Club》於周日晚播出的第218集《Chill Club》邀請Moon Tang、Kiri T及kayan9896做嘉賓，一眾好手唱出多首歌曲，冧爆全場觀眾。初版預告中，kayan9896表示自己想做「Hong Kong Taylor Swift」，而下一個鏡頭為旁邊主持人駱振偉Thor笑。網民對阿Thor嘅反應兩極，有人留言話：「係咪恥笑緊kayan9896？」、「牙Thor 憑乜嘢笑人」 及「其實個女仔講嘢嘢無問題，點解主持要咁樣笑人⋯⋯」等等；同時亦有網民留言話「自己講出黎，咪比人笑，自封係搞笑喎 Taylor Swift 得一個，港版 你話自己偶像係佢咪算」、「牙Thor笑好正常姐 我聽到都笑啦 人哋國際天后喎 是但出首歌都billboard no.1」及「阿Thor 無做錯喎，係好笑丫嘛」等等。

Kayan9896新戀情曝光，今日現身自然成為焦點。 (羅錦鴻攝) Kayan9896 kayan9896獲頒女新人銅獎。 kayan9896在韓國讚嘆神徒無處不在。 Kayan9896與「Ball后」薛芷倫的大仔馬桂烽已拍拖半年。 (羅錦鴻攝) 屬虎代表藝人Kayan9896 1998年 吳家忻(Kayan9896)出席時裝品牌活動。(蘇文傑攝) Kayan9896 尖沙咀 Gucci TysonYoshi Kayan9896 容祖兒 蔡卓妍 麥浚龍 吳雨霏 Kayan9896

不過Chill Club播出前，Chill Club的預告已經由kayan9896講出自己志願，變成Kiri T.表示今年會出碟。星期日播出的Chill Club亦唔見有kayan9896講出自己志願嘅足本版，疑於足本版被剪走。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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