Chill Club︱kayan9896預告自爆想做「港版Taylor Swift」 疑於足本版被剪走？

kayan9896吳家忻現年25歲，早年憑YouTube試當真彈起，成為廣告新寵兒，亦踩入樂壇做歌手。kayan9896將於本周舉行爵士音樂會，但kayan9896近日是非多多，繼被爆出與富三代馬桂烽（Justin）拍拖及疑被試當真單方面飛起後，周日（10日）ViuTV音樂節目《Chill Club》，大家見到kayan9896，不過kayan9896預告中大爆自己想做「港版Taylor Swift」訪問，節目竟然冇播出！

「Hong Kong Taylor Swift」網民反應兩極

ViuTV音樂節目《Chill Club》於周日晚播出的第218集《Chill Club》邀請Moon Tang、Kiri T及kayan9896做嘉賓，一眾好手唱出多首歌曲，冧爆全場觀眾。初版預告中，kayan9896表示自己想做「Hong Kong Taylor Swift」，而下一個鏡頭為旁邊主持人駱振偉Thor笑。網民對阿Thor嘅反應兩極，有人留言話：「係咪恥笑緊kayan9896？」、「牙Thor 憑乜嘢笑人」 及「其實個女仔講嘢嘢無問題，點解主持要咁樣笑人⋯⋯」等等；同時亦有網民留言話「自己講出黎，咪比人笑，自封係搞笑喎 Taylor Swift 得一個，港版 你話自己偶像係佢咪算」、「牙Thor笑好正常姐 我聽到都笑啦 人哋國際天后喎 是但出首歌都billboard no.1」及「阿Thor 無做錯喎，係好笑丫嘛」等等。