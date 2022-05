扮夏蕙姨裝頭炷香

許廷鏗為配合今次主題「Keep Going」,特意選了一些正能量作品,如與Serrini合唱《Let Us Go Then You and I》,與陳蕾合唱《熒火》,他稱這兩首歌曲在其情緒低落時帶來安慰。提到今次演唱會是因為頒獎禮出現技術問題而舉行,許廷鏗表示因為那次事件,意外換來不少人留意他的演出,可說是因禍得福。

問到可會擔心今次再出現技術問題,許廷鏗笑言特意在開騷前誠心拜神︰「我先頭已經扮夏蕙姨咁裝頭炷香,原來做騷真係要拜神,做頒獎禮又好少拜,今次都係開騷要拜啦!好尊重個場館同演出,實際致謝,希望可以演出順利。」