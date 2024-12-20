CHILL Thai Music Festival｜啟德體藝館踩場測試 MIRROR COLLAR ERROR拉隊現身 (有片)

《CHILL เก่ง Music Festival》今日（20日）在啟德體藝館舉行。一眾歌手於下午在鄰近的酒店舉行《Chill星級Gala》見傳媒，在場已在近百fans到場等候。活動開始前，大會安排MIRROR、COLLAR及ERROR分批跟在場fans打招呼。 大會安排本地歌手及泰國歌手出席，還有P1X3L、ROVER、陳健安、AGA江海迦、小塵埃、SCRUBB、Jeff Satur、BOWKYLION、D Gerrard先後上台分享感受及一齊完成畫作，多位本地歌手向泰國歌手即場學泰文，眾人都甚有語言天份。及至黃昏，眾星將於啟德體藝館舉行《CHILL เก่ง Music Festival》音樂會。

COLLAR捱冷唔覺凍 COLLAR超清涼裝扮出現，她們苦笑表示不覺凍，更笑Winka心口入哂風，她們表示已準備大量暖包，後台也有暖爐取暖。 COLLAR表示會向4EVE送上馬仔及蛋捲。她們稱今次在這個舞台首次表演，心情好緊張。Marf稱為Coldplay任暖場嘉賓，知道有不同聲音，但也有不少人支持她。早前Candy生日，問到她收到甚麼禮物時，她竟然說忘記，隊友隨即詐型。她表示已買了一個一年前已很想買的蛋糕給自己。 ERROR為演唱會預演 ERROR的心情既興奮又開心，視為演唱會預演版。他們更搞笑表示有向泰國人唱歌，但對方完全聽不明白。Dee自認泰文最好，因為自己是泰國餐廳老闆。 保錡在IG出po非常感慨，他表示在節目表演欠佳，自己發現原來盡力並不一定對，感到挫敗，應該要加以分析，要少說話多做事。早前被人拍到跟菊梓喬拖手，他立即扯開話題，並稱：「感情事不回應。」193表示不會平安夜落區，留到boxing day才落區。問到ERROR個唱會否加場，193稱要見好就收，擔心到時賣唔晒就樣衰。至於Dee被問到會否看劉德華演唱會，他略帶猶豫表示要看情況。