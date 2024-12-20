熱門搜尋:
冬至 美國減息 聖誕2024 新店關注組 機票優惠 DOUBLE COAST 網上熱話 啟德體育園 行山路線 二手樓 自助餐優惠 叱咤2024 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-12-20 16:16:05

CHILL Thai Music Festival｜啟德體藝館踩場測試 MIRROR COLLAR ERROR拉隊現身 (多圖)

分享：
CHILL Thai Music Festival｜啟德體藝館踩場測試 MIRROR COLLAR ERROR現身打招呼

ERROR四子現身跟fans打招呼。 (娛樂組攝)

adblk5

《CHILL เก่ง Music Festival》今日（20日）在啟德體藝館舉行。一眾歌手於下午在鄰近的酒店舉行《Chill星級Gala》見傳媒，在場已在近百fans到場等候。活動開始前，大會安排MIRROR、COLLAR及ERROR分批跟在場fans打招呼。

大會安排本地歌手及泰國歌手出席，還有P1X3L、ROVER、陳健安、AGA江海迦、小塵埃、SCRUBB、Jeff Satur、BOWKYLION、D Gerrard先後上台分享感受及一齊完成畫作，多位本地歌手向泰國歌手即場學泰文，眾人都甚有語言天份。及至黃昏，眾星將於啟德體藝館舉行《CHILL เก่ง Music Festival》音樂會。

MIRROR分批跟在場fans打招呼。 (娛樂組攝) MIRROR分批跟在場fans打招呼。 (娛樂組攝) MIRROR分批跟在場fans打招呼。 (娛樂組攝) MIRROR分批跟在場fans打招呼。 (娛樂組攝) MIRROR分批跟在場fans打招呼。 (娛樂組攝) COLLAR亦有現身。 (娛樂組攝)

COLLAR捱冷唔覺凍

COLLAR超清涼裝扮出現，她們苦笑表示不覺凍，更笑Winka心口入哂風，她們表示已準備大量暖包，後台也有暖爐取暖。

COLLAR表示會向4EVE送上馬仔及蛋捲。她們稱今次在這個舞台首次表演，心情好緊張。Marf稱為Coldplay任暖場嘉賓，知道有不同聲音，但也有不少人支持她。早前Candy生日，問到她收到甚麼禮物時，她竟然說忘記，隊友隨即詐型。她表示已買了一個一年前已很想買的蛋糕給自己。

ERROR為演唱會預演

ERROR的心情既興奮又開心，視為演唱會預演版。他們更搞笑表示有向泰國人唱歌，但對方完全聽不明白。Dee自認泰文最好，因為自己是泰國餐廳老闆。

保錡在IG出po非常感慨，他表示在節目表演欠佳，自己發現原來盡力並不一定對，感到挫敗，應該要加以分析，要少說話多做事。早前被人拍到跟菊梓喬拖手，他立即扯開話題，並稱：「感情事不回應。」193表示不會平安夜落區，留到boxing day才落區。問到ERROR個唱會否加場，193稱要見好就收，擔心到時賣唔晒就樣衰。至於Dee被問到會否看劉德華演唱會，他略帶猶豫表示要看情況。

adblk6
COLLAR (娛樂組攝) COLLAR (娛樂組攝) COLLAR (娛樂組攝) COLLAR (娛樂組攝) P1X3L (娛樂組攝) ROVER (娛樂組攝) Jeff Satur (娛樂組攝) Jeff Satur (娛樂組攝) 盧瀚霆、Jeff Satur (娛樂組攝) 盧瀚霆 (娛樂組攝) 盧瀚霆 (娛樂組攝) 陳卓賢 (娛樂組攝) 陳卓賢 (娛樂組攝) 姜濤、陳卓賢 (娛樂組攝) 姜濤、陳卓賢 (娛樂組攝) 姜濤 (娛樂組攝) 呂爵安 (娛樂組攝) D Gerrard (娛樂組攝) ERROR (娛樂組攝) AGA (娛樂組攝) 陳健安 (娛樂組攝) 小塵埃 (娛樂組攝)

MIRROR心情興奮又期待

MIRROR與泰國人氣女歌手Bowkylion一同合照，12子之後受訪談到踏新場地演出，表示心情好興奮又期待，希望觀眾也可以投入。問到他們的泰文程度準備如何，他們即場示範，並自我介紹一番。

Tiger被隊友爆料稱想打入泰國市場。姜濤早前發燒，今天又如此寒冷開騷，他稱有食藥打針，健康還好。今早有四位成員出席school your，Jeremy 希望下次可以一齊參與，開頭也擔心現時無反應，沒想到反應熱烈。姜濤、Anson Lo與Ian都有歌曲打入叱咤五強，他們非常感謝fans的支持，未來會繼續努力，並叮囑fans拉票時要著重保暖。

Ian新碟賣清光，他表示會向公司反映希望加堆，並稱自己參與不少前期工作，自己很開心新碟賣晒。AK作為頭號Hellosss，表示當然有買，就連父母也有支持。

Bowkylion (娛樂組攝) Bowkylion (娛樂組攝) Bowkylion (娛樂組攝) Bowkylion (娛樂組攝) Bowkylion、MIRROR (娛樂組攝) MIRROR (娛樂組攝)