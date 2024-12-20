CHILL Thai Music Festival｜羅淑佩監場 MIRROR聯同泰星啟德體藝館開騷 音響差又嚴重overrun

《CHILL เก่ง Music Festival》今日（20日）在啟德體藝館舉行。觀眾入場需要經過安檢，檢查門票，專業相機、水及雨傘均不可帶入場館。局長羅淑佩到場視察環境。另外，觀眾席設有包廂，但與舞台有一段距離。

音響又拆又噪 表演原定傍晚6點半開始，但因為仍有不少觀眾等待入場，延至6時49分開始。MIRROR的Jer、AK、Lokman及Tiger、ERROR及ROVER打頭陣演出。 ERROR接住演唱，他們不忘宣傳自己的新歌，更笑言他們跳舞不會齊，但他們首次跳唱《野舞士》尚算齊整。陳建安與ERROR以泰文唱出《流星花園》，全場笑爆。之後便請出SCRUBB出場。惟現場音響非常差，當樂隊敲擊大聲時，音樂變得「好拆」。安仔其後與SCRUBB合唱《戀愛腦之死》，SCRUBB更以廣東話唱出。

喇叭嗡嗡聲 Serious Bacon唱歌時發現speaker 出問題，現場也隱約到嗡嗡聲，其後他們著工作人員調低音量，大約兩分鐘後，調整完畢後便唱出他們的歌曲。之後Serious Bacon唱出《蒙著嘴說愛你》，姜濤升上舞台跟他們一齊合唱。

P1X3L與泰國七人男團ATLAS一齊跳唱《LOLAY》甚有火花，全場亦跟住一齊擺動身體。兩團在台上以英語交流，搞笑的是P1X3L多以英語單字回應。ATLAS唱最後一首歌時，其中一位成員在台上連打幾個後空翻，全場尖叫，他們表演完畢後，與觀眾大合照。

D GERRARD演出音響又遇問題 來到D GERRARD獨唱部分，音響再度出現問題，會場再傳來嗡嗡聲，有D GERRARD站在台上不發一言，正當大家以為是表演的一部分時，有工作人員上台調整樂隊的咪高鋒，亦有人上前提醒D GERRARD要說些東西。D GERRARD以英語表示「佢哋要我講啲嘢，但有時我覺得沉默是不錯。」的確，對現場觀眾來說，耳朵可以稍事休息。其後他轉向身後的樂隊問準備好未，他們示意OK，便唱出《Unique》。

COLLAR跳唱出現「蓬蓬」聲 COLLAR跳唱完《Back in the game》，現時傳來非來大聲的「蓬蓬」聲，就算COLLAR與泰國女團4EVE一齊跳唱時，「蓬蓬」聲依然有，直至COLLAR回後台後，有關雜聲才停止。估計COLLAR其中一位成員的無線咪出了問題，但相關雜音干擾長達六分半鐘。

Jeff Satur全場high爆 Jeff Satur出現時，現場傳來不少尖叫聲，他更與Anson Lo以廣東話合唱《神隊友》，而Anson Lo就以泰文跟Jeff合唱《Ghost》。二人在台上以英語交談，大家非常欣賞對方，Anson Lo透露自己向Jeff發出邀請，Jeff就表示很開心跟對方合作，大讚Anson Lo是位很有才華的歌手及非常好人。 Anson Lo回後台後，Jeff拿出手機表示要拍片紀錄今晚，更跑足全場拍片。他亦不忘多謝觀眾及表示很愛香港。當他唱《Fade》時，全場high爆更亮起手機電筒及尖叫，將氣氛推至高潮。

MIRROR跟Bowkylion合唱《APT.》 Bowkylion表示自己今次第二次來香港，因為英語發音不標準，她表示會努力好好表達及跟大家溝通，之後她唱出送給她媽媽的歌《Recall》。 之後MIRROR上台跟Bowkylion合唱《APT.》，全場high爆。Bowkylion將舞台交給MIRROR之後，MIRROR再唱出《Day 0》及《Hunt you down》。