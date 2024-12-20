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娛樂
2024-12-20 20:40:32

CHILL Thai Music Festival｜羅淑佩監場 MIRROR聯同泰星啟德體藝館開騷 音響差又嚴重overrun

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羅淑佩現身啟德體藝館視察環境。 (羅錦鴻攝)

羅淑佩現身啟德體藝館視察環境。 (羅錦鴻攝)

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《CHILL เก่ง Music Festival》今日（20日）在啟德體藝館舉行。觀眾入場需要經過安檢，檢查門票，專業相機、水及雨傘均不可帶入場館。局長羅淑佩到場視察環境。另外，觀眾席設有包廂，但與舞台有一段距離。

羅淑佩亦有留低睇騷。 (羅錦鴻攝) 《CHILL เก่ง Music Festival》今日（20日）在啟德體藝館舉。 (羅錦鴻攝) 《CHILL เก่ง Music Festival》表演於6時49分開始。 (羅錦鴻攝)

音響又拆又噪

表演原定傍晚6點半開始，但因為仍有不少觀眾等待入場，延至6時49分開始。MIRROR的Jer、AK、Lokman及Tiger、ERROR及ROVER打頭陣演出。

ERROR接住演唱，他們不忘宣傳自己的新歌，更笑言他們跳舞不會齊，但他們首次跳唱《野舞士》尚算齊整。陳建安與ERROR以泰文唱出《流星花園》，全場笑爆。之後便請出SCRUBB出場。惟現場音響非常差，當樂隊敲擊大聲時，音樂變得「好拆」。安仔其後與SCRUBB合唱《戀愛腦之死》，SCRUBB更以廣東話唱出。

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MIRROR成員Jer、Lokman、AK、Tiger唱出《無敵聖衣》。 (娛樂組攝) 《CHILL เก่ง Music Festival》表演於6時49分開始。 (羅錦鴻攝) 《CHILL เก่ง Music Festival》表演於6時49分開始。 (羅錦鴻攝) 《CHILL เก่ง Music Festival》表演於6時49分開始。 (羅錦鴻攝) 《CHILL เก่ง Music Festival》表演於6時49分開始。 (羅錦鴻攝) 《CHILL เก่ง Music Festival》表演於6時49分開始。 (羅錦鴻攝) 《CHILL เก่ง Music Festival》表演於6時49分開始。 (羅錦鴻攝) ERROR首次跳唱《野舞士》。 (娛樂組攝) 陳建安與ERROR以泰文唱出《流星花園》，全場笑爆。 (羅錦鴻攝) SCRUBB出場。 (羅錦鴻攝) Ian (羅錦鴻攝) Ian (羅錦鴻攝)

喇叭嗡嗡聲

Serious Bacon唱歌時發現speaker 出問題，現場也隱約到嗡嗡聲，其後他們著工作人員調低音量，大約兩分鐘後，調整完畢後便唱出他們的歌曲。之後Serious Bacon唱出《蒙著嘴說愛你》，姜濤升上舞台跟他們一齊合唱。

P1X3L (羅錦鴻攝) Serious Bacon唱出《蒙著嘴說愛你》，姜濤升上舞台跟他們一齊合唱。 (羅錦鴻攝) Serious Bacon唱出《蒙著嘴說愛你》，姜濤升上舞台跟他們一齊合唱。 (羅錦鴻攝) Serious Bacon唱出《蒙著嘴說愛你》，姜濤升上舞台跟他們一齊合唱。 (羅錦鴻攝) Serious Bacon唱出《蒙著嘴說愛你》，姜濤升上舞台跟他們一齊合唱。 (羅錦鴻攝)

P1X3L與泰國七人男團ATLAS一齊跳唱《LOLAY》甚有火花，全場亦跟住一齊擺動身體。兩團在台上以英語交流，搞笑的是P1X3L多以英語單字回應。ATLAS唱最後一首歌時，其中一位成員在台上連打幾個後空翻，全場尖叫，他們表演完畢後，與觀眾大合照。

P1X3L與泰國七人男團ATLAS有crossover。(娛樂組攝) P1X3L與泰國七人男團ATLAS有crossover。(娛樂組攝) P1X3L與泰國七人男團ATLAS有crossover。(娛樂組攝) P1X3L與泰國七人男團ATLAS有crossover。(娛樂組攝) P1X3L與泰國七人男團ATLAS有crossover。(娛樂組攝) P1X3L與泰國七人男團ATLAS有crossover。(娛樂組攝) P1X3L與泰國七人男團ATLAS有crossover。(娛樂組攝) P1X3L與泰國七人男團ATLAS有crossover。(娛樂組攝) P1X3L與泰國七人男團ATLAS有crossover。(娛樂組攝)
AGA獻唱《小問題》及《City Pop》。(羅錦鴻攝) AGA獻唱《小問題》及《City Pop》。(羅錦鴻攝) 羅淑佩走到山頂觀眾位欣賞演出。(羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝)

D GERRARD演出音響又遇問題

來到D GERRARD獨唱部分，音響再度出現問題，會場再傳來嗡嗡聲，有D GERRARD站在台上不發一言，正當大家以為是表演的一部分時，有工作人員上台調整樂隊的咪高鋒，亦有人上前提醒D GERRARD要說些東西。D GERRARD以英語表示「佢哋要我講啲嘢，但有時我覺得沉默是不錯。」的確，對現場觀眾來說，耳朵可以稍事休息。其後他轉向身後的樂隊問準備好未，他們示意OK，便唱出《Unique》。

D GERRARD獨唱部分，音響再度出現問題。(羅錦鴻攝) D GERRARD獨唱部分，音響再度出現問題。(羅錦鴻攝) D GERRARD獨唱部分，音響再度出現問題。(羅錦鴻攝)

COLLAR跳唱出現「蓬蓬」聲

COLLAR跳唱完《Back in the game》，現時傳來非來大聲的「蓬蓬」聲，就算COLLAR與泰國女團4EVE一齊跳唱時，「蓬蓬」聲依然有，直至COLLAR回後台後，有關雜聲才停止。估計COLLAR其中一位成員的無線咪出了問題，但相關雜音干擾長達六分半鐘。

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COLLAR與4EVE有crossover。(羅錦鴻攝) COLLAR與4EVE有crossover。(羅錦鴻攝) COLLAR與4EVE有crossover。(羅錦鴻攝) COLLAR與4EVE有crossover。(羅錦鴻攝) COLLAR與4EVE有crossover。(羅錦鴻攝) COLLAR與4EVE有crossover。(羅錦鴻攝) COLLAR與4EVE有crossover。(羅錦鴻攝) COLLAR與4EVE有crossover。(羅錦鴻攝) COLLAR與4EVE有crossover。(羅錦鴻攝) COLLAR與4EVE有crossover。(羅錦鴻攝) COLLAR與4EVE有crossover。(羅錦鴻攝)

Jeff Satur全場high爆

Jeff Satur出現時，現場傳來不少尖叫聲，他更與Anson Lo以廣東話合唱《神隊友》，而Anson Lo就以泰文跟Jeff合唱《Ghost》。二人在台上以英語交談，大家非常欣賞對方，Anson Lo透露自己向Jeff發出邀請，Jeff就表示很開心跟對方合作，大讚Anson Lo是位很有才華的歌手及非常好人。

Anson Lo回後台後，Jeff拿出手機表示要拍片紀錄今晚，更跑足全場拍片。他亦不忘多謝觀眾及表示很愛香港。當他唱《Fade》時，全場high爆更亮起手機電筒及尖叫，將氣氛推至高潮。

Jeff Saturh與Anson Lo以廣東話合唱《神隊友》，又用泰文合唱《Ghost》。(羅錦鴻攝) Jeff Saturh與Anson Lo以廣東話合唱《神隊友》，又用泰文合唱《Ghost》。(羅錦鴻攝) Jeff Saturh與Anson Lo以廣東話合唱《神隊友》，又用泰文合唱《Ghost》。(羅錦鴻攝) Jeff Saturh與Anson Lo以廣東話合唱《神隊友》，又用泰文合唱《Ghost》。(羅錦鴻攝) Jeff Saturh與Anson Lo以廣東話合唱《神隊友》，又用泰文合唱《Ghost》。(羅錦鴻攝) Jeff Saturh與Anson Lo以廣東話合唱《神隊友》，又用泰文合唱《Ghost》。(羅錦鴻攝) Jeff Saturh與Anson Lo以廣東話合唱《神隊友》，又用泰文合唱《Ghost》。(羅錦鴻攝) Jeff Saturh與Anson Lo以廣東話合唱《神隊友》，又用泰文合唱《Ghost》。(羅錦鴻攝) Jeff Saturh與Anson Lo以廣東話合唱《神隊友》，又用泰文合唱《Ghost》。(羅錦鴻攝)

MIRROR跟Bowkylion合唱《APT.》

Bowkylion表示自己今次第二次來香港，因為英語發音不標準，她表示會努力好好表達及跟大家溝通，之後她唱出送給她媽媽的歌《Recall》。

之後MIRROR上台跟Bowkylion合唱《APT.》，全場high爆。Bowkylion將舞台交給MIRROR之後，MIRROR再唱出《Day 0》及《Hunt you down》。

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MIRROR與Bowkylion合唱《APT.》。(羅錦鴻攝) MIRROR與Bowkylion合唱《APT.》。(羅錦鴻攝) MIRROR與Bowkylion合唱《APT.》。(羅錦鴻攝)

超時1小時縮減節目

其後主持駱振偉上台稱演出已經結束，並呼籲觀眾從不同門口離開。根據大會給予的流程，原定一眾歌手會上台大合唱及本地歌與抽中的幸運兒「報佳音」環節，但因為超時關係，大會決定取消。然而，大會曾一度向傳媒表示會保留「報佳音」環節，亦即fans meeting的部份，但最後要求所有傳媒要離場演出場地。大會原定在晚上930分結束，但演出於晚上1049分完結，超時了1小時。

(羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝)