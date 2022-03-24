ChillClub年度推介｜TWINS入圍角逐年度組合 ERROR帶頭為C AllStar造勢

由ViuTV主辦的《CHILL CLUB推介榜年度推介21/22》昨晚(23日)透過網上直播公布「年度組合」入圍名單，並請來部分入圍組合現身拉票。其中曾在C AllStar演唱會擔任嘉賓的ERROR，在隊長肥仔(梁業)的帶領下全力為C AllStar拉票，代表MIRROR現身的Anson Kong(江𤒹生)和姜濤都和應，其他入圍組合都跟大隊，令網上拉票變成C AllStar造勢晚會。對於分拆「年度樂隊」、「年度組合」兩個獎，眾人異口同聲贊成，肥仔又爆笑提議可再細分跳唱和慢歌，甚至分磅數、身形，On仔抵死表示：「咁分法，會唔會似第二個頒獎禮。」MC $oHo & KidNey和應，「分磅數最公道，豬肉嗰啲都係分磅數。」
齊撐C AllStar
七隊入圍的組合包括C AllStar、MIRROR、Twins、ERROR、MC $oHo & KidNey、P1X3L和艾粒，除了Twins和艾粒，各組合亦以視像形式現身。主持人駱振偉(Thor)請向來鬼主意多多的ERROR率先拉票，肥仔語出驚人，「我投畀C AllStar，原因係為咗證明佢哋唔係造馬！」阿Dee直言，由於去年C AllStar請過ERROR做紅館嘉賓，今次一定偏私，保錡大讚C AllStar唱歌好聽，日日無限loop：「一日24個鐘，我可能聽咗過萬次隻碟。」肥仔乘勢叫他唱幾句，保錡卻搞笑地改唱《我們很帥》，「最近煲緊C AllStar開紅館Concert，入面最尾隻歌個『Albert』(Album)裏面呢⋯⋯」引來哄堂大笑。
保錡早過姜濤與TWINS合作？
代表MIRROR發言的副隊長AK醒目表示，「追貼潮流嘅嘢就梗係要支持C AllStar，但佢哋未請我哋做嘉賓，所以有空餘時間都可投票畀我哋！」P1X3L隊長Phoebus自言是晚輩，非常支持C AllStar。C AllStar壓軸拉票，On仔笑話：「歡迎大家嚟到C AllStar頒獎禮，作為12年嘅前輩，大家頭先講嘅嘢我全部都收嘅，而我自己係支持MC $oHo & KidNey。」他表示早前「中招」隔離期間，日日睇試當真，全靠兩人陪伴，釗峰則以前輩腔感謝大家的厚愛。查實，C AllStar並非資歷最深的入圍組合，皆因還有不在場的Twins和艾粒，保錡突然自爆多年前做茄喱啡時，曾在阿嬌的戲中扮演古惑仔，眾人起哄要求他cap圖作證。此時，AK亦代表全程沉默的姜濤發言：「姜B同阿Sa合作嗰張周街都係！」說的是兩人拍的HPV廣告。