ChillClub年度推介｜TWINS入圍角逐年度組合 ERROR帶頭為C AllStar造勢

Chill Club公布年度組合入圍名單，各單位直播拉票。

由ViuTV主辦的《CHILL CLUB推介榜年度推介21/22》昨晚(23日)透過網上直播公布「年度組合」入圍名單，並請來部分入圍組合現身拉票。其中曾在C AllStar演唱會擔任嘉賓的ERROR，在隊長肥仔(梁業)的帶領下全力為C AllStar拉票，代表MIRROR現身的Anson Kong(江𤒹生)和姜濤都和應，其他入圍組合都跟大隊，令網上拉票變成C AllStar造勢晚會。對於分拆「年度樂隊」、「年度組合」兩個獎，眾人異口同聲贊成，肥仔又爆笑提議可再細分跳唱和慢歌，甚至分磅數、身形，On仔抵死表示：「咁分法，會唔會似第二個頒獎禮。」MC $oHo & KidNey和應，「分磅數最公道，豬肉嗰啲都係分磅數。」

齊撐 C AllStar 七隊入圍的組合包括C AllStar、MIRROR、Twins、ERROR、MC $oHo & KidNey、P1X3L和艾粒，除了Twins和艾粒，各組合亦以視像形式現身。主持人駱振偉(Thor)請向來鬼主意多多的ERROR率先拉票，肥仔語出驚人，「我投畀C AllStar，原因係為咗證明佢哋唔係造馬！」阿Dee直言，由於去年C AllStar請過ERROR做紅館嘉賓，今次一定偏私，保錡大讚C AllStar唱歌好聽，日日無限loop：「一日24個鐘，我可能聽咗過萬次隻碟。」肥仔乘勢叫他唱幾句，保錡卻搞笑地改唱《我們很帥》，「最近煲緊C AllStar開紅館Concert，入面最尾隻歌個『Albert』(Album)裏面呢⋯⋯」引來哄堂大笑。