Chimac炸雞︱擔任情人節活動女神 群姐搞炸雞放題fans meeting

群姐許思敏(Isabella)獲韓式炸雞品牌Chimac垂青，獲邀擔任代言人，並且得到fans支持，今日於中環碼頭Chimac店內，為她舉行首個fans meeting兼炸雞放題，看見fans的熱情，以及廣告客戶的支持，群姐表示，日後會多舉行炸雞放題fans聚會。

被網民票選為《愛．回家之開心速遞》女神首位的群姐，又擔任Chimac情人節活動大使，為她推出群姐限量版MEMO PAD及即棄手套，對於獲得廣告商支持，群姐說：「搵我代言梗係開心，最好多啲搵我做嘢。」談到工作量大增，賺到盆滿缽滿，貪靚的她說：「搵到錢都係投資返落啲衫到，扮到靚靚出嚟見大家。」

情人節不能陪老伴 選擇炸雞贈愛夫 去年6月正式簽約無綫的群姐，表示情人節當天要開工拍《愛．回家》，問她其丈夫有否「詐型」，大時大節她不在身邊，「都老夫老妻，老公會自己搵節目，不過收工都會買盒炸雞被佢歎下，送埋印有我樣嘅MEMO PAD俾佢做禮物。」