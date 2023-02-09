Chimac炸雞︱擔任情人節活動女神 群姐搞炸雞放題fans meeting

群姐許思敏(Isabella)獲韓式炸雞品牌Chimac垂青，獲邀擔任代言人，並且得到fans支持，今日於中環碼頭Chimac店內，為她舉行首個fans meeting兼炸雞放題，看見fans的熱情，以及廣告客戶的支持，群姐表示，日後會多舉行炸雞放題fans聚會。
被網民票選為《愛．回家之開心速遞》女神首位的群姐，又擔任Chimac情人節活動大使，為她推出群姐限量版MEMO PAD及即棄手套，對於獲得廣告商支持，群姐說：「搵我代言梗係開心，最好多啲搵我做嘢。」談到工作量大增，賺到盆滿缽滿，貪靚的她說：「搵到錢都係投資返落啲衫到，扮到靚靚出嚟見大家。」
情人節不能陪老伴 選擇炸雞贈愛夫
去年6月正式簽約無綫的群姐，表示情人節當天要開工拍《愛．回家》，問她其丈夫有否「詐型」，大時大節她不在身邊，「都老夫老妻，老公會自己搵節目，不過收工都會買盒炸雞被佢歎下，送埋印有我樣嘅MEMO PAD俾佢做禮物。」
Fans唔捨得用限量版群姐即棄手套
談到首次fans meeting，群姐多謝Chimac提供場地，又贊助炸雞放題，希望未來日子可與fans有更多聚會，「見到fans咁支持自己梗係開心，當然想多啲同佢哋見面，一齊食下炸雞影下相，不過fans同我講，唔捨得拆印有我樣嘅即棄手套。」訪問結束，群姐即被fans圍著，要她一起品嘗Chimac的全新白洋蔥醬炸雞。