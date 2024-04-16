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娛樂
2024-04-16 14:32:40

Chris王青霞被加控一罪 李龍基離開法庭激動喊晒：我唔會唔要佢

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李龍基今早到沙田裁判法院聽審。 (娛樂新聞台截圖)

李龍基今早到沙田裁判法院聽審。 (娛樂新聞台截圖)

李龍基的36歲未婚妻王青霞(Chris)早前因涉逾期居留、使用虛假文書等6罪被入境處檢控，案件今天(16日)在沙田裁判法院提堂，基哥今日(16日)亦如常到庭聽審。控方於庭上向法庭新增一項對王青霞的控罪，指她違反《入境條例》第38AA條，在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作，法官將案件押至5月28日再訊，被告繼續還押。

李龍基離開法庭時接受訪問。 (娛樂新聞台截圖) 李龍基期間表現激動。 (娛樂新聞台截圖) 李龍基揚言唔會唔要未婚妻Chris。 (娛樂新聞台截圖) 李龍基離開時不停呻鼻涕，狀甚淒涼。 (娛樂新聞台截圖)

李龍基：我要畀佢知，我唔會！

今早9時許，李龍基手持公文袋抵達法庭，他見到記者即表示：「噚晚都係瞓得兩個幾鐘頭，都瞓得唔錯。」當基哥離開法庭時，他被問到今日穿上鮮色恤衫聽審，是希望未婚妻可以清楚見到他在場支持，基哥此時即嘆氣，並開始落淚及流鼻水，他說：「每日都見一見，呢兩個幾月我每日都會去見佢，除咗我上去廣州做嘢之外，日日都會去探佢，都係想佢安心啲，因為我係佢最大嘅支持。」李龍基再談起Chris每日都有寫信給他，之後基哥再激動哽咽說：「有次佢睇到出面啲報道話我唔要佢……我要畀佢知，我唔會！我對燈火發誓，我同佢講係唔會，我叫佢唔好睇人哋啲嘢，嗰啲係亂咁寫，我係唔會變嘅！」李龍基透露5月28日會到法院聽審，之後5月底要到澳洲開工，約於當地逗留10天。

案件編號：STCC/688/2024

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