Chris王青霞被加控一罪 李龍基離開法庭激動喊晒：我唔會唔要佢

李龍基： 我要畀佢知，我唔會！

今早9時許，李龍基手持公文袋抵達法庭，他見到記者即表示：「噚晚都係瞓得兩個幾鐘頭，都瞓得唔錯。」當基哥離開法庭時，他被問到今日穿上鮮色恤衫聽審，是希望未婚妻可以清楚見到他在場支持，基哥此時即嘆氣，並開始落淚及流鼻水，他說：「每日都見一見，呢兩個幾月我每日都會去見佢，除咗我上去廣州做嘢之外，日日都會去探佢，都係想佢安心啲，因為我係佢最大嘅支持。」李龍基再談起Chris每日都有寫信給他，之後基哥再激動哽咽說：「有次佢睇到出面啲報道話我唔要佢……我要畀佢知，我唔會！我對燈火發誓，我同佢講係唔會，我叫佢唔好睇人哋啲嘢，嗰啲係亂咁寫，我係唔會變嘅！」李龍基透露5月28日會到法院聽審，之後5月底要到澳洲開工，約於當地逗留10天。