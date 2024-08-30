Christina Aguilera彩虹飲食減50磅 為雜誌影半裸封面

美國43歲女歌手Christina Aguilera，最近減去50磅(約22.67公斤)後，接受《Paper》雜誌訪問，更為雜誌擔任封面女郎，新形象讓觀眾驚豔。Aguilera封面的造型赤裸上身，搭配棕色針織帽、黑白色boxer還配上漁網襪；她的修長指甲，塗上裸色指甲油；古銅色的唇彩，營造出獨特外觀，加上纖瘦的身材，令好外觀變年輕好看。

Aguilera初出道時，是流行樂壇的小公主，之後轉變成無所畏懼的「規則破壞者」，建立一個不僅能用數字或圖表，來定義的職業生涯。她接受《Paper》雜誌採訪時稱，「對未來我是充滿信心，有一個新的我正在成長和形成，他已經準備好出現。」