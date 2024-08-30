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娛樂
2024-08-30 07:30:00

Christina Aguilera彩虹飲食減50磅 為雜誌影半裸封面

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Aguilera這輯靚相，無論構圖、服飾都非常前衛年輕，而她又carry到。

Aguilera這輯靚相，無論構圖、服飾都非常前衛年輕，而她又carry到。

美國43歲女歌手Christina Aguilera，最近減去50(22.67公斤)後，接受《Paper》雜誌訪問，更為雜誌擔任封面女郎，新形象讓觀眾驚豔。Aguilera封面的造型赤裸上身，搭配棕色針織帽、黑白色boxer還配上漁網襪；她的修長指甲，塗上裸色指甲油；古銅色的唇彩，營造出獨特外觀，加上纖瘦的身材，令好外觀變年輕好看。

 

Aguilera初出道時，是流行樂壇的小公主，之後轉變成無所畏懼的「規則破壞者」，建立一個不僅能用數字或圖表，來定義的職業生涯。她接受《Paper》雜誌採訪時稱，「對未來我是充滿信心，有一個新的我正在成長和形成，他已經準備好出現。」

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Aguilera稱，自己是極端完美主義者，對工作要求嚴格，表演時會保持專業，隨時調整應變。並對自己的身材和飲食，有著深刻反思，提到她剛進入音樂界時，由於體重增加，曾遭遇業內高層的不滿，她說：「他們喜歡『瘦瘦的青年人』。而我體重卻不斷增加，這是不可接受的，然後業內人士會說，『樂迷想看看你的身體，』但我喜歡我肥的樣子。」

 

 

Christina Aguilera為《Paper》雜誌影的美照。 Christina Aguilera以彩虹飲食減掉50磅。 減磅後Christina Aguilera，打扮愈來愈年輕。

食用顏色鮮豔的水果 蔬菜

儘管她的體重，多年來一直在波動，最近有傳言稱她正在使用ozempic(一種用於治療糖尿病和肥胖的注射藥劑)，來減掉50磅。Aguilera早前接受一份健康》雜誌採訪，她說：「以前，我討厭自己太瘦，但現在我開始接受，並喜歡上我身體的曲線。」Aguilera稱，她生完兒子後，將每日食物攝取量限制在1,600卡路里，並實行彩虹飲食，這種飲食方式，強調只食用營養豐富、顏色鮮豔的水果和蔬菜。

此外，Aguilera喜歡進行各種運動，來保持身體健康，她每周運動25次，包括瑜伽、拳擊、肌肉訓練和有氧運動。據報道，她在名人健身教練Tee Sorge指導下，進行結合舉重和有氧運動的訓練，以最大限度來燃燒卡路里，來保持身體曲線。

 

 

 

Aguilera指，過往經常被唱片公司要求減肥。 Christina Aguilera指，當時喜歡肥伴的自己。 現在Christina Aguilera保持每天只吸收1,600卡路里的食物。

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Christina Aguilera
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