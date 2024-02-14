Chubby Hearts｜劉嘉玲任創意旅遊大使單拖現身 情人節拒過二人世界

今天情人節（2月14日），「Chubby Hearts Hong Kong」之開幕活動在中環皇后像廣場花園舉行，除了行政長官李家超偕同太太一同出席外，劉嘉玲亦獲邀以創意旅遊大使的身份現身活動。「Chubby Hearts Hong Kong」屬港府推動的大型成事之一，這個直徑12米的巨型紅心Chubby Hearts，由著名設計師Anya Hindmarch構思，繼在倫敦登場後，今日首次來到亞洲，特別於情人節起到本月24日即元宵佳節展出，飄浮在香港多處上空供市民打卡。
Chubby Hearts在今日除出現在中環外，上午10時至下午6時期間，還會到旺角花墟、大埔林村許願廣場及堅尼地城卑路乍街海濱展出。今日開幕禮上，行政長官李家超、財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、設計師Anya Hindmarch及劉嘉玲今現身中環皇后像廣場花園，一同主持啟動禮。李家超與太太今早約11時到場，李家超致辭既恭祝大家農曆新年快樂及情人節快樂，還提到Chubby Hearts選在香港作為亞洲展出首站，是香港一大重要項目，未來11天快閃香港不同地標。
爆偉仔唔想同碧咸合照
今天是情人節，劉嘉玲表示已很少過二人世界，認為有朋友一齊會更開心，所以今日跟老公梁朝偉及一班朋友食飯慶祝。對於早前現身香港大球場，當時劉嘉玲與偉仔跟碧咸來個世紀合照，她笑言：「其實佢係好驚，係我拉佢出去，佢係唔鍾意嘅，佢問我可唔可以唔出去影，我就話唔得囉，因為我想佢同碧咸影。」初時以為在室內拍照，結果在4萬人的球場上合照，劉嘉玲表示自己都嚇了一驚，她說：「我係好驚佢調頭走，好似美斯唔上場咁，哈哈。自己本身都係碧咸嘅粉絲嚟，亦係偽球迷嚟，佢冇上場獻技，只係場邊行嚟行去，我唔會好失望。」