Chubby Hearts｜劉嘉玲任創意旅遊大使單拖現身 情人節拒過二人世界

今天情人節（2月14日），「Chubby Hearts Hong Kong」之開幕活動在中環皇后像廣場花園舉行，除了行政長官李家超偕同太太一同出席外，劉嘉玲亦獲邀以創意旅遊大使的身份現身活動。「Chubby Hearts Hong Kong」屬港府推動的大型成事之一，這個直徑12米的巨型紅心Chubby Hearts，由著名設計師Anya Hindmarch構思，繼在倫敦登場後，今日首次來到亞洲，特別於情人節起到本月24日即元宵佳節展出，飄浮在香港多處上空供市民打卡。

Chubby Hearts在今日除出現在中環外，上午10時至下午6時期間，還會到旺角花墟、大埔林村許願廣場及堅尼地城卑路乍街海濱展出。今日開幕禮上，行政長官李家超、財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、設計師Anya Hindmarch及劉嘉玲今現身中環皇后像廣場花園，一同主持啟動禮。李家超與太太今早約11時到場，李家超致辭既恭祝大家農曆新年快樂及情人節快樂，還提到Chubby Hearts選在香港作為亞洲展出首站，是香港一大重要項目，未來11天快閃香港不同地標。