CLASSY·KISS卡士︱樂基兒教瑜伽 分享無糖乳酪益處 甄濟如談維持纖腰秘訣

近年甚少公開露面的Gaile，再度成為卡士活動嘉賓，更大爆自上次活動後就成了卡士的忠實fans：「乳酪可說是我日常飲食中不可或缺的食物之一，由於乳酪需長期保持低溫，以確保產品質素，所以我極為挑剔，而技術領先行業的卡士，可說是我的不二之選。今次新產品主打『無添加糖』，自己非常喜歡，亦是我今日再度現身活動的原因。」

有乳酪界愛馬仕之稱的CLASSY·KISS(卡士)，近日推出3款全新無添加糖產品，並於今天在君悅酒店舉辦「瑜伽體驗日啓動禮暨新品發布會」。長居峇里的樂基兒(Gaile)與甄濟如(Jasmine)，亦有現身活動分享健康心得，Gaile更化身瑜伽老師，帶領嘉賓踏上「0負擔的Keep Fit健美生活之旅」。

有乳酪界愛馬仕之稱的CLASSY·KISS(卡士)，近日推出3款全新無添加糖產品，並於今天在君悅酒店舉辦「瑜伽體驗日啓動禮暨新品發布會」。長居峇里的樂基兒(Gaile)與甄濟如(Jasmine)，亦有現身活動分享健康心得，Gaile更化身瑜伽老師，帶領嘉賓踏上「0負擔的Keep Fit健美生活之旅」。

有乳酪界愛馬仕之稱的CLASSY·KISS(卡士)，近日推出3款全新無添加糖產品，並於今天在君悅酒店舉辦「瑜伽體驗日啓動禮暨新品發布會」。長居峇里的樂基兒(Gaile)與甄濟如(Jasmine)，亦有現身活動分享健康心得，Gaile更化身瑜伽老師，帶領嘉賓踏上「0負擔的Keep Fit健美生活之旅」。

有乳酪界愛馬仕之稱的CLASSY·KISS(卡士)，近日推出3款全新無添加糖產品，並於今天在君悅酒店舉辦「瑜伽體驗日啓動禮暨新品發布會」。長居峇里的樂基兒(Gaile)與甄濟如(Jasmine)，亦有現身活動分享健康心得，Gaile更化身瑜伽老師，帶領嘉賓踏上「0負擔的Keep Fit健美生活之旅」。

有乳酪界愛馬仕之稱的CLASSY·KISS(卡士)，近日推出3款全新無添加糖產品，並於今天在君悅酒店舉辦「瑜伽體驗日啓動禮暨新品發布會」。長居峇里的樂基兒(Gaile)與甄濟如(Jasmine)，亦有現身活動分享健康心得，Gaile更化身瑜伽老師，帶領嘉賓踏上「0負擔的Keep Fit健美生活之旅」。

有乳酪界愛馬仕之稱的CLASSY·KISS(卡士)，近日推出3款全新無添加糖產品，並於今天在君悅酒店舉辦「瑜伽體驗日啓動禮暨新品發布會」。長居峇里的樂基兒(Gaile)與甄濟如(Jasmine)，亦有現身活動分享健康心得，Gaile更化身瑜伽老師，帶領嘉賓踏上「0負擔的Keep Fit健美生活之旅」。

在活動上，Gaile被問及keep fit心得，她說：「培養出一套結合飲食和運動的習慣極為重要，持之以恆才可看到真正成果。卡士全新3款0添加糖產品，是我的健康首選。」Gaile指，3款新產品有家庭裝和迷你裝，方便她攜帶安排到每日的飲食之中，例如早餐、下午茶，甚至作為飯後甜品，「卡士產品讓人食得安心之餘，又不會涉取過多糖份，同時維持腸道健康！再加上適量運動，可健康又fit爆。」

Jasmine 自掏腰包孝敬汪詩詩

星二代唱作歌手Jasmine，身形盡得母親汪詩詩遺傳，擁有養眼纖腰和長腿，司儀問她Z世代的keep fit秘訣，她大方分享：「其實是媽媽教導有方，從小教我培養健康飲食習慣，得知卡士的產品長期斷貨，今日亦趁機向品牌方預訂全新無添加糖系列，好好孝敬媽媽。」有美貌、有靚聲的Jasmine，原來還有一份孝心，知道卡士新產品的益處，自掏腰包與媽媽分享。