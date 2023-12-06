Clockenflap演出成功 Wednesday Campanella新主音詩羽離港前出疹睇急症

日本組合Wednesday Campanella（星期三的康帕內拉）重返香港參與本地最大型戶外音樂及藝術節《Clockenflap》，不過隊中女聲已經換人，由22歲的詩羽擔任第二代主音，而是次演出同樣吸引大批歌迷捧場，成為尾場焦點之一，現場氣氛亦相當熱烈。

Wednesday Campanella上月展開亞洲之行，分別到北京、上海、廣州、台北開騷，近日來到香港出席《Clockenflap》，不過當詩羽結束亞洲巡迴返日之際，卻因身體出現俗稱風赧的蕁麻疹，令她無法如期登機。