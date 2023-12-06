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娛樂
2023-12-06 14:00:28

Clockenflap演出成功 Wednesday Campanella新主音詩羽離港前出疹睇急症

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Clockenflap演出成功 Wednesday Campanella新主音詩羽離港前出疹睇急症

Wednesday Campanella攜新主音詩羽來港出席Clockenflap。

日本組合Wednesday Campanella（星期三的康帕內拉）重返香港參與本地最大型戶外音樂及藝術節《Clockenflap，不過隊中女聲已經換人，由22歲的詩羽擔任第二代主音，而是次演出同樣吸引大批歌迷捧場，成為尾場焦點之一，現場氣氛亦相當熱烈。

Wednesday Campanella上月展開亞洲之行，分別到北京、上海、廣州、台北開騷，近日來到香港出席《Clockenflap，不過當詩羽結束亞洲巡迴返日之際，卻因身體出現俗稱風赧的蕁麻疹，令她無法如期登機。

 

詩羽是日本組合Wednesday Campanella第二代主音。

詩羽是日本組合Wednesday Campanella第二代主音。

詩羽昨日透過社交網表示：「其實在昨天離開酒店前約15分鐘，可能是因為我過勞導致免疫系統減弱，我身體出現過敏反應，上半身出現蕁麻疹和血管性水腫，所以決定改航班立即前往醫院。」詩羽在離港前因不適無法登機，她前往醫院治療，經打針及服藥後，其身上症狀逐漸消退，這是她人生第一次出現過敏反應，當回復狀態，詩羽才前往機場啟程返日。回家後，詩羽第一時間報平安，並自拍腫臉分享今次難忘體驗，獲大批網民及Fans留言祝福。

詩羽是在2020年以模特兒身份出道，Wednesday Campanella初代主音KOM_I20219月退團後，翌月即以詩羽頂上，而詩羽早前亦為真人版日劇派對咖孔明客串，在劇中演回自己。

詩羽離港前忽然出風赧，當她返日後自拍腫樣報平安。 詩羽最近客串真人版日劇《派對咖孔明》。 Wednesday Campanella上月展開亞洲之行，並來港出席《Clockenflap》。 詩羽以Wednesday Campanella主音身份參與《Clockenflap》。 詩羽以Wednesday Campanella主音身份參與《Clockenflap》。 詩羽以Wednesday Campanella主音身份參與《Clockenflap》。
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