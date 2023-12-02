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娛樂
2023-12-02 18:51:28

Clockenflap 2023｜ATARASHII GAKKO!忘我跳唱爆汗演出 陳蕾台下興奮睇騷

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Clockenflap 2023｜ATARASHII GAKKO!又跳又唱爆汗演出 陳蕾台下專心睇騷

ATARASHII GAKKO!今日下午近4時現身《Clockenflap音樂節》的Orbit Stage。

一連三日的《Clockenflap音樂節》今日踏入第二天，晚上將有英國勁旅PULP於主舞台Harbourflap Stage登場。

日本四人少女組合「ATARASHII GAKKO!」（新學校領袖）由主音SUZUKA、MIZYU、KANON、RIN組成，近年上位獲邀首次來港參與是次音樂盛會，此行她們更為ViuTV節目《Chill Club》進行錄影，年底還獲邀首次出席大除夕晚舉行的《紅白歌唱大賽》。

ATARASHII GAKKO!今日下午近4時現身《Clockenflap音樂節》的Orbit Stage。 ATARASHII GAKKO!今日下午現身《Clockenflap音樂節》的Orbit Stage。 ATARASHII GAKKO!今日下午現身《Clockenflap音樂節》的Orbit Stage。 ATARASHII GAKKO!今日下午現身《Clockenflap音樂節》的Orbit Stage。

ATARASHII GAKKO!今日下午近4時現身《Clockenflap音樂節》的Orbit Stage，有男歌迷模仿偶像穿上日本校服裙到場睇騷，陳蕾亦有準時到場支持，她表示也有聽開ATARASHII GAKKO!的歌曲。

ATARASHII GAKKO!首次抵港已吸引大批歌迷捧場，四人站台表現興奮，甫出場已展示驚人體力，一口氣又跳又唱至大汗淋漓，分別唱出代表作《OTONABLUE》、《CANDY》及新歌《Tokyo Calling》等，SUZUKA不僅跳到甩鞋，更兩度跳落台跟歌迷打成一片，四人既揈頭、騎膊馬兼打側手翻，當唱出《NAINAINAI》時，就把雙手塞入胸前裝巨胸，引來全場High爆尖叫。

完騷後，四人向台下觀眾鞠躬謝禮後離場，到後台時，成員們未見疲累，但就立即敷冰降溫。

陳蕾亦有準時到場支持，她表示也有聽開ATARASHII GAKKO!的歌曲。 有男歌迷模仿偶像穿上日本校服裙到場睇騷。 完騷後，四人立即敷冰降溫。 主音SUZUKA剛剛迎來22歲生日。
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