Clockenflap 2023｜Pulp主音Jarvis Cocker帶傷上陣 抵香港後碌落樓梯斷兩條肋骨

一連三天的《Clockenflap音樂節》假中環海濱舉行，昨晚由英國勁旅Pulp擔任壓軸嘉賓，登場時以《I Spy》一曲打頭陣，主音Jarvis Cocker用廣東話打招呼：「我哋係Pulp，你哋係Hong Kong！」Jarvis透露自己今次行程不慎跌落樓梯導致斷骨，更把X光片展示台上的大螢幕上，並提到低音結他手Steve Mackey今年3月不幸離世，令巡迴一度受挫。及後即唱出《Disco 2000》，全晚一小時還演繹《Something Changed》、《Joyriders》、《Common People》等名曲，在臨散場前，Jarvis以廣東話講：「多謝晒」，獲觀眾報以熱烈歡呼聲及掌聲。完騷後，Jarvis Cocker在社交平台公開X光片，表示在港碌落樓梯下弄斷兩條肋骨，幸得醫護人員悉心護理，令他可以如期演出，不忘大讚香港是個奇蹟。