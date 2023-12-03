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娛樂
2023-12-03 13:56:26

Clockenflap 2023｜Pulp主音Jarvis Cocker帶傷上陣 抵香港後碌落樓梯斷兩條肋骨

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Clockenflap 2023｜Pulp主音Jarvis Cocker帶傷上陣 抵香港後碌落樓梯斷兩條肋骨

Pulp主音Jarvis Cocker帶傷演出《Clockenflap音樂節》。

一連三天的《Clockenflap音樂節》假中環海濱舉行，昨晚由英國勁旅Pulp擔任壓軸嘉賓，登場時以《I Spy》一曲打頭陣，主音Jarvis Cocker用廣東話打招呼：「我哋係Pulp，你哋係Hong Kong！」Jarvis透露自己今次行程不慎跌落樓梯導致斷骨，更把X光片展示台上的大螢幕上，並提到低音結他手Steve Mackey今年3月不幸離世，令巡迴一度受挫。及後即唱出《Disco 2000》，全晚一小時還演繹《Something Changed》、《Joyriders》、《Common People》等名曲，在臨散場前，Jarvis以廣東話講：「多謝晒」，獲觀眾報以熱烈歡呼聲及掌聲。完騷後，Jarvis Cocker在社交平台公開X光片，表示在港碌落樓梯下弄斷兩條肋骨，幸得醫護人員悉心護理，令他可以如期演出，不忘大讚香港是個奇蹟。

Pulp主音Jarvis Cocker帶傷演出《Clockenflap音樂節》。 Pulp主音Jarvis Cocker帶傷演出《Clockenflap音樂節》。 Jarvis Cocker在社交平台公開X光片。

明哥捧場

黃耀明一連兩日也有欣賞《Clockenflap音樂節》，繼分享首場跟何韻詩的合照後，昨晚睇完Pulp表演後，他再出Po寫：「其實前一晚已經收到Jarvis受傷的消息，擔心了一整天。今天晚上看到他帶傷上陣，但還是超額完成的演出。」對負傷上陣的Jarvis Cocker讚不絕口。

Pulp主音Jarvis Cocker帶傷演出《Clockenflap音樂節》。 黃耀明也有欣賞《Clockenflap音樂節》，對負傷上陣的Jarvis Cocker讚不絕口。
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