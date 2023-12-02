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娛樂
2023-12-02 15:05:46

Clockenflap 2023｜YOASOBI一小時連唱12曲 引萬人逼爆中環海濱

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Clockenflap 2023｜YOASOBI小時連唱12曲 引萬人逼爆中環海濱

日本爆紅組合YOASOBI吸引逾萬樂迷逼爆現場，場面墟冚。

《Clockenflap音樂節》昨日已在中環海濱揭幕，日本爆紅組合YOASOBI為首場壓軸獻唱，吸引逾萬樂迷逼爆現場，場面相當墟冚。

一連三日的《Clockenflap音樂節》邀請海外猛人來港，ViuTV派出王頌茵（Kathy仔）、鍾卓穎（Ash）到場採訪，而太極樂隊的鄧建明（Joey Tang）亦提早到主舞台等睇YOASOBI的演出。

日本爆紅組合YOASOBI吸引逾萬樂迷逼爆現場，場面墟冚。 日本爆紅組合YOASOBI吸引逾萬樂迷逼爆現場，場面墟冚。

首度來港的YOASOBI 演出近一小時，一口氣演繹12首hit歌，兩位成員ikura及Ayase使盡渾身解數，首先以串流逾4億的出道歌《向夜晚奔去》打頭陣，全場歌迷即陷入瘋狂狀態，可是演唱期間，音響出現故障，並兩度發出巨響，令女主音ikura亦嚇一跳，但她處變不驚繼續演唱。兩位成員分別用英文及廣東話跟樂迷打招呼，ikura講：「我哋係YOASOBI。」又用廣東話說：「多謝！」她又透露抵港後品嚐叉燒，之後接連表演《祝福》、《三原色》、《Seventeen》等歌曲，當唱出抒情歌《溫柔的彗星》時，ikura叫全場觀眾亮起手機燈，畫面狀觀且浪漫。今次，YOASOBI還首度公開跟《寵物小精靈》合作的廣告歌《Biri-Biri》，最後以動畫《我推的孩子》主題曲《Idol》作結，台下歌迷興奮合唱，把全晚氣氛推至高潮。

 

日本爆紅組合YOASOBI吸引逾萬樂迷逼爆現場，場面墟冚。 日本爆紅組合YOASOBI吸引逾萬樂迷逼爆現場，場面墟冚。 YOASOBI傾力演出，但惹來不少樂迷因不滿舞台音響而鬧爆大會。 ViuTV派出Kathy仔、鍾卓穎到場採訪 ViuTV派出Kathy仔、鍾卓穎到場採訪
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