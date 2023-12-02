Clockenflap 2023｜YOASOBI小時連唱12曲 引萬人逼爆中環海濱

首度來港的YOASOBI 演出近一小時，一口氣演繹12首hit歌，兩位成員ikura及Ayase使盡渾身解數，首先以串流逾4億的出道歌《向夜晚奔去》打頭陣，全場歌迷即陷入瘋狂狀態，可是演唱期間，音響出現故障，並兩度發出巨響，令女主音ikura亦嚇一跳，但她處變不驚繼續演唱。兩位成員分別用英文及廣東話跟樂迷打招呼，ikura講：「我哋係YOASOBI。」又用廣東話說：「多謝！」她又透露抵港後品嚐叉燒，之後接連表演《祝福》、《三原色》、《Seventeen》等歌曲，當唱出抒情歌《溫柔的彗星》時，ikura叫全場觀眾亮起手機燈，畫面狀觀且浪漫。今次，YOASOBI還首度公開跟《寵物小精靈》合作的廣告歌《Biri-Biri》，最後以動畫《我推的孩子》主題曲《Idol》作結，台下歌迷興奮合唱，把全晚氣氛推至高潮。