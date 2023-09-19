Clockenflap 2023｜Yoasobi 月底來港 詳盡演出名單曝光 (附門票連結)

香港最盛大的國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap破天荒一年之內兩度舉行！繼今年3月全票售罄，主辦機構宣布於12月1日至3日再在中環海濱舉行。

大會亦公布12月活動的演出陣容，包括有憑藉動漫《我推的孩子》主題曲衝上 Billboard全球排行榜冠軍位置的日系J-Pop超級二人組Yoasobi、日澳混血感性R&B歌手Joji、Britpop 之神 PULP、台灣「絕望美學」神團草東沒有派對、竇靖童、美國唱作女神Caroline Polachek、戾氣沖天的U.K. post-punk樂隊 IDLES，還包括另外兩支中國神枱級樂隊萬能青年旅店、蒼蠅樂隊等等。

唱作才子李拾壹演出

樂隊Pulp的主音Jarvis Cocker 個人於2018年Clockenflap演出，今次將全員出動襲維港，大玩樂迷耳熟能詳的金曲。號稱「華人Grammy」的台灣金曲獎力壓周杰倫及五月天的超級樂團草東沒有派對，將於其推出全新大碟《瓦合》後首度來港為樂迷獻上精彩演出。適逢蒼蠅樂隊30周年，萬青的靈魂人物董亞千更會為其擔任客席結他手。

展示新晉音樂單位是 Clockenflap 每年的重任之一，今年樂迷有幸率先一睹的樂界新聲音包括近年獨立發展的 Chairlift 前主音、美國唱作女神 Caroline Polachek、美國青年超級生力軍 D4vd、以日本女高中水手服造型見稱的澎湃女子組 Atarashii Gakko!、美國 Lo-fi Indie 唱作人 Alex G、零死角Y2K型格才女 rapper 劉柏辛Lexie Liu 、精通多種樂器的威爾斯 Indie-folk 男唱作人 Novo Amor及加拿大新銳創作型 rapper BBNO$。