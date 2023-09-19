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娛樂
2023-09-19 18:31:32

Clockenflap 2023｜Yoasobi 月底來港 詳盡演出名單曝光 (附門票連結)

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Clockenflap詳盡演出名單曝光。

香港最盛大的國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap破天荒一年之內兩度舉行！繼今年3月全票售罄，主辦機構宣布於121日至3日再在中環海濱舉行。

Clockenflap 2023｜演出陣容

Clockenflap 2023｜Yoasobi 於12月來香港在Clockenflap 演出。 Clockenflap 2023｜Caroline Polachek於12月香港Clockenflap演出。 Clockenflap 2023｜竇靖童於12月香港Clockenflap演出。 Clockenflap 2023｜Science Noodle於12月來香港在Clockenflap 演出。 Clockenflap 2023｜JVSY於12月來香港在Clockenflap 演出。 Clockenflap 2023｜李拾壹於12月回到香港Clockenflap演出。 Clockenflap 2023｜Yack Studio於12月香港Clockenflap演出。 Clockenflap 2023｜Andy Shauf.於12月香港Clockenflap演出。 Clockenflap 2023｜Yard Act於12月香港Clockenflap演出。 Clockenflap 2023｜PREP於12月香港Clockenflap演出。 Clockenflap 2023｜D4vd於12月香港Clockenflap演出。 Clockenflap 2023｜蒼蠅樂隊於12月香港Clockenflap演出。 Clockenflap 2023｜萬能青年旅店於12月香港Clockenflap演出。 Clockenflap 2023｜IDLES於12月香港Clockenflap演出。 Clockenflap 2023｜草東沒有派對於12月香港Clockenflap演出。 Clockenflap 2023｜PULP於12月香港Clockenflap演出。 Clockenflap 2023｜Joji於12月香港Clockenflap演出。 Clockenflap 2023｜9月19日陣容

大會亦公布12月活動的演出陣容，包括有憑藉動漫《我推的孩子》主題曲衝上 Billboard全球排行榜冠軍位置的日系J-Pop超級二人組Yoasobi、日澳混血感性R&B歌手JojiBritpop 之神 PULP、台灣「絕望美學」神團草東沒有派對、竇靖童、美國唱作女神Caroline Polachek、戾氣沖天的U.K. post-punk樂隊 IDLES，還包括另外兩支中國神枱級樂隊萬能青年旅店、蒼蠅樂隊等等。

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Yoasobi 於12月來港在Clockenflap 演出。

唱作才子李拾壹演出

樂隊Pulp的主音Jarvis Cocker 個人於2018Clockenflap演出，今次將全員出動襲維港，大玩樂迷耳熟能詳的金曲。號稱「華人Grammy」的台灣金曲獎力壓周杰倫及五月天的超級樂團草東沒有派對，將於其推出全新大碟《瓦合》後首度來港為樂迷獻上精彩演出。適逢蒼蠅樂隊30周年，萬青的靈魂人物董亞千更會為其擔任客席結他手。

展示新晉音樂單位是 Clockenflap 每年的重任之一，今年樂迷有幸率先一睹的樂界新聲音包括近年獨立發展的 Chairlift 前主音、美國唱作女神 Caroline Polachek、美國青年超級生力軍 D4vd、以日本女高中水手服造型見稱的澎女子組 Atarashii Gakko!、美國 Lo-fi Indie 唱作人 Alex G、零死角Y2K型格才女 rapper 劉柏辛Lexie Liu 、精通多種樂器的威爾斯 Indie-folk 男唱作人 Novo Amor及加拿大新銳創作型 rapper BBNO$

竇靖童於15年在港參與Clockenflap 之後，相隔8年再次現身。

Clockenflap亦精心選出一眾強勁單位：從英國 Bristol 走到香港 Central IDLES、與其 Post-punk 同源的英倫同鄉 Squid 則以深厚 Krautrock 底蘊的樂風製造另具風味的觀能刺激。UK Power 的代表還有輕快動人的 City-pop 樂隊 PREP 與來自 Leeds、糅合政治意味與超現實色彩的 Post-punk Yard Act，還有加拿大唱作人 Andy Shauf，其典雅細膩的 Baroque Pop 曲風定必令樂迷聽出耳油。

Clockenflap同時亦邀請了新銳音樂廠牌/ Hip-hop共同體Yack Studio、闊別Clockenflap多年的唱作才子李拾壹、前衛電音二人組JVSY及夢幻lo-fi pop 樂隊Science Noodles參與今次活動。

門票現正火熱發售，三天週末票價格HK$1,990，而單日票價則為HK$1,280。門票於 www.ticketflap.com/clockenflapdec2023 獨家發售。

暫定演出名單。

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