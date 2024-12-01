Clockenflap 2024｜櫻坂46落力跳唱 山崎天收COLLAR專輯嗌震驚

日本女團櫻坂46，派出15位成員來港出席中環海濱舉行的Clockenflap音樂節，吸引大批buddies支持，場面熱鬧。 藤吉夏鈴：你哋好正 15位成員先以《承認欲求》打頭陣，跳唱45分一共唱出九首作品，相當落力，期間亦有一字排開，用廣東話跟歌迷打招呼，早前來港宣傳的藤吉夏鈴更大叫：「你哋好正，多謝！」最後以全新單曲《I want tomorrow to come》劃上句號，令櫻坂46首次站上香港舞台的演出順利完成。

5成員後台接受訪問 完騷後，櫻坂46其中5名成員藤吉夏鈴、山崎天、田村保乃、山下瞳月、森田輝在後台受訪，山崎天表示昨日抵達場地視察環境，今日一上台見到台下觀眾的數目係比想像中多四、五倍，興奮心情令她們在表演時更加充滿能量。對於首次參香港的音樂會，她們坦言感覺是有所不同，並feel到大家真的相當熱情。當例牌被問今次行程最想吃到甚麼美食時，山崎天、藤吉夏鈴都表示最想吃到北京填鴨，其他成員就想試盡小籠包及去飲茶食點心。

早前藤吉夏鈴、山崎天到港宣傳時，曾邀來MIRROR成員AK、Jeremy，以及COLLAR成員Day、Candy合作拍dance challenge短片，問起對是次港日合作的印象，二人即答：「kawaii（可愛）。」山崎天補充指收到COLLAR的實體唱片，當打開時好震驚，因為設計跟日本唱片很大分別，並大讚好可愛。談到明年的新目標，山崎天期待可以開更多單獨公演，去各地見buddies是明年的最大展望，而藤吉夏鈴自言很喜歡拍MV，希望可以達成到海外拍MV的心願。