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娛樂
2025-05-13 17:54:28

Clockenflap 2025｜格林美常客Jacob Collier 18歲日本唱作男歌手AKASAKI出現首輪名單

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來自英國的格林美常客Jacob Collier，將出席12月舉行的Clockenflap 2025。

來自英國的格林美常客Jacob Collier，將出席12月舉行的Clockenflap 2025。

一年一度香港最矚目的年度音樂及文化盛事Clockenflap 2025，將於12月5日至7日一連三天在中環海濱舉行，屆時來自世界各地的歌唱單位會站舞台輪流獻技。

今日，Clockenflap官宣首輪出席名單，包括來自英國的格林美常客Jacob Collier、蘇格蘭dance punk獨立大團 Franz Ferdinand、18歲日本上位唱作才子AKASAKI、三人東灜女子樂隊Chilli Beans.、亞裔饒舌歌手Rich Brian、英國trip hop元祖Portishead女主音Beth Gibbons等，還有香港代表陳蕾及台灣歌手林宥嘉，據知還有令人驚喜名字將出現在演出名單之上。來自日本的新生代人氣歌手AKASAKI，去年以17歲之齡加入樂壇，今年推出大熱神曲《Bunny Girl》，上架後累積破億的串流佳績，上月獲邀出席台灣舉行的「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會，成功衝出日本進軍海外。

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18歲日本新生代人氣歌手AKASAKI，今年推出串流破億神曲《Bunny Girl》。

18歲日本新生代人氣歌手AKASAKI，今年推出串流破億神曲《Bunny Girl》。

今年Clockenflap 繼媲落⼒打造世界級全⽅位⾳樂節體驗，在標誌性的⼾外場地設立多個舞台，本年度限量早⿃優惠票於今日（5⽉13⽇）下午開始⾄5⽉23⽇晚上11時59分於官⽅售票平台Ticketflap獨家發售。至於票價方面，成⼈三⽇周末早⿃優惠票售價HK$1,790，成⼈單⽇早⿃優惠票（五/六/⽇）售價HK$1,150，18歲以下三⽇周末早⿃優惠票售價HK$1,430、18歲以下單⽇早⿃優惠票（五/六/⽇）售價HK$790。 

蘇格蘭獨立大團 Franz Ferdinand亦於12月來港。 陳蕾會為Clockenflap音樂節站台。 Chilli Beans. Rich Brian 林宥嘉

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