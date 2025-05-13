Clockenflap 2025｜格林美常客Jacob Collier 18歲日本唱作男歌手AKASAKI出現首輪名單

一年一度香港最矚目的年度音樂及文化盛事Clockenflap 2025，將於12月5日至7日一連三天在中環海濱舉行，屆時來自世界各地的歌唱單位會站舞台輪流獻技。

今日，Clockenflap官宣首輪出席名單，包括來自英國的格林美常客Jacob Collier、蘇格蘭dance punk獨立大團 Franz Ferdinand、18歲日本上位唱作才子AKASAKI、三人東灜女子樂隊Chilli Beans.、亞裔饒舌歌手Rich Brian、英國trip hop元祖Portishead女主音Beth Gibbons等，還有香港代表陳蕾及台灣歌手林宥嘉，據知還有令人驚喜名字將出現在演出名單之上。來自日本的新生代人氣歌手AKASAKI，去年以17歲之齡加入樂壇，今年推出大熱神曲《Bunny Girl》，上架後累積破億的串流佳績，上月獲邀出席台灣舉行的「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會，成功衝出日本進軍海外。