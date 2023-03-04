Clockenflap｜COLLAR X RubberBand今同台 粉絲必睇入場攻略

全港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap於昨日正式開鑼，一連三日都有不同音樂單位演出。今日最受矚目莫過於是COLLAR與RubberBand同台演出，COLLAR各成員不時分享彩排花絮，令大家非常之期待。有粉絲購入了三日門票，並於昨日入場探路。

Clockenflap於昨日正式開鑼，入場人士源源不絕，至晚上7時許仍是大排長龍。

Clockenflap於昨日正式開鑼，入場人士源源不絕，至晚上7時許仍是大排長龍。(網上圖片)

預早入場早入早享受

昨日首天開鑼，人龍排到中環碼頭巴士站，仍要打蛇餅，但入場流程尚算順暢。由於現場多個舞台都不設劃位，因此要站到最佳位置，必先提早入場。尤其是持單日票的人士，因入場時需核對個人資料，以免錯過演出。

大會設有6個不同演出場地，佔地較多的是Habourflap Stage和FWD stage，兩個舞台位置相鄰，一入場便可見到。至於其餘4個場地則在其他位置，而所佔的範圍亦不大。大家亦可登上官網了解不同音樂單位的演出時間，大部演出時間為45分鐘至1小時。