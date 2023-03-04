Clockenflap｜COLLAR X RubberBand同台演出 Marf & Winka首唱solo新歌

COLLAR與RubberBand於傍晚時份現身Clockenflap舞台，亦是兩個組合首次同台演出，兩隊組合的粉絲一早已到場霸定靚位等開場。兩個單位再先後唱出《逆流之歌》、《The Bright Side》和《終於好天氣》等歌曲，。
COLLAR甫出場以《Call My Name！》和《OFF/ON》打頭陣，其後Marf與Winka先後驚喜奉上首支個人單曲，Marf (邱彥筒)首度公開獻唱跳唱作品《*Silencio....Shh》，而Winka(陳泳伽)亦唱出抒情作品《一手造成》，Winka接著再與6號合唱，全場high爆。兩人花了很多心機為今次演出作準備，Marf坦言好緊張，「擔心聲線同唔夠氣，不過事前咁多成員幫我暖場，又有一好似Family咁親嘅朋友同我一齊跳舞，成件事感覺好溫馨。」至於Winka為了Solo演出，事前要好好保養聲線，她謂：「心理上唔可以太緊張，緊張會對件事唔好，但又唔可以太興奮，心理上調節之外，由於自己容易聲沙，所以會透過針炙、食中藥保養吓把聲，以最佳狀態上台。」
Soching感受一份熱愛
COOLAR首度登上Clockenflap 大舞台，更首度與RubberBand聯乘，各成員深深體會對方的音樂感染力，獲益良多，Soching(蘇芷晴)說：「同RubberBand合作體會好深，無論係鼓手、結他手、主音，都會有自己發光嘅地方，感受到佢哋對自己崗位嘅熱愛，正正係呢份熱愛，令Live嘅演出好有heart。」Ivy(蘇雅琳)就指在RubberBand身上學習到聲線運用：「對自己把聲多咗探索，覺得佢哋好識得帶動氣氛。」
能夠參與音樂盛事，一眾成員皆極度興奮，Candy(王家晴)指：「很興奮，今次係COLLAR首次參與Music Show，而且同場仲有好多國際巨星，所以感覺真係好榮幸。」Day(許軼)首次參與戶外音樂會，感覺非常新鮮：「自己平時都好鍾意睇戶外嘅舞台演出，一直好期待可以咁樣同觀眾互動。」
為了今次演出，COLLAR事前積極排舞及Keep Fit，而在舞蹈上的演繹亦加插不少新元素，當中芯駖透露：「綵排咗好多次，花咗好多時間練習手揸咪跳唱，因為之前係用headset mic，而且各位隊員都有積極減肥，大家都好似絕食咁，務求以最好體態上台。」COLLAR又與RubberBand進行band rehearsal，Gao(沈貞巧)指：「同RubberBand進行band rehearsal時，好似係視聽感覺提升嘅享受，似live表演，自己參與其中真係好開心，好有Feel。」