Clockenflap｜COLLAR X RubberBand同台演出 Marf & Winka首唱solo新歌

COLLAR與RubberBand於傍晚時份現身Clockenflap舞台，亦是兩個組合首次同台演出，兩隊組合的粉絲一早已到場霸定靚位等開場。兩個單位再先後唱出《逆流之歌》、《The Bright Side》和《終於好天氣》等歌曲，。

COLLAR甫出場以《Call My Name！》和《OFF/ON》打頭陣，其後Marf與Winka先後驚喜奉上首支個人單曲，Marf (邱彥筒)首度公開獻唱跳唱作品《*Silencio....Shh》，而Winka(陳泳伽)亦唱出抒情作品《一手造成》，Winka接著再與6號合唱，全場high爆。兩人花了很多心機為今次演出作準備，Marf坦言好緊張，「擔心聲線同唔夠氣，不過事前咁多成員幫我暖場，又有一好似Family咁親嘅朋友同我一齊跳舞，成件事感覺好溫馨。」至於Winka為了Solo演出，事前要好好保養聲線，她謂：「心理上唔可以太緊張，緊張會對件事唔好，但又唔可以太興奮，心理上調節之外，由於自己容易聲沙，所以會透過針炙、食中藥保養吓把聲，以最佳狀態上台。」