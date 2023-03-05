Clockenflap｜milet讚魚肉燒賣好味 羊文學預告亮相ViuTV

一連三日的國際戶外音樂及藝術節Clockenflap今日來到最後一日，有「日本令和歌姬」之稱的milet首度來港演出，除了可以與香港歌迷見面外，她亦把握機會品嘗香港地道小食，當中包括馳名的蛋撻。

milet今晚登上Harbourflap Stage演出，她在演出前於IG限時動態分享了一張酥皮蛋撻的相片，但她未有打上評語。此外，她亦分享了一份燒賣及黑加侖子糖的照片，然而milet在相片旁標示「？？？」，似乎不知道所吃的小食是魚肉燒賣，但她仍以英文留言大讚好味。她亦對黑加侖子糖有讚無彈。