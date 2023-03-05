Clockenflap｜milet讚魚肉燒賣好味 羊文學預告亮相ViuTV

一連三日的國際戶外音樂及藝術節Clockenflap今日來到最後一日，有「日本令和歌姬」之稱的milet首度來港演出，除了可以與香港歌迷見面外，她亦把握機會品嘗香港地道小食，當中包括馳名的蛋撻。
milet今晚登上Harbourflap Stage演出，她在演出前於IG限時動態分享了一張酥皮蛋撻的相片，但她未有打上評語。此外，她亦分享了一份燒賣及黑加侖子糖的照片，然而milet在相片旁標示「？？？」，似乎不知道所吃的小食是魚肉燒賣，但她仍以英文留言大讚好味。她亦對黑加侖子糖有讚無彈。
milet在Clockenflap的精彩時刻︰
羊文學上《CHILL CLUB》
另外，日本樂隊羊文學亦是首次來港演出，他們來港前接受傳媒訪問，被問到對香港的印象時，他們表示透過電影《重慶森林》幻想香港的模樣：有很多高樓大廈、夜景很美，並稱若有時間的話，很想逛逛香港的街道，看看霓虹燈招牌。昨日羊文學在台上演出前，更擺放了一個寫有他們樂隊中文及日文拼音的香港小巴膠牌，令不少香港樂迷大感驚喜。他們亦在IG透露，出席了ViuTV節目《CHILL CLUB》，預計在5月14日晚上播出。
LÜCY坐雙層巴士睇風景
曾與羊文學合作過的台灣歌手LÜCY，昨日亦在Clockenflap演出，其經理人透露在演出前一晚，LÜCY及樂手等人到蘭桂坊，遇上同樣有份參與Clockenflap演出的樂隊南洋派對，而LÜCY更乘搭了雙層巴士，坐在上層第一排看風景。LÜCY經理人更稱因為見到羊文學演出，想找他們一起去看，可惜訊號問題未能聯絡，最後大家竟在街頭相遇，大感開心。