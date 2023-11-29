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娛樂
2023-11-29 12:55:07

Clockenflap｜YOASOBI首度襲港緊張又興奮 Joji以健康理由取消香港之行

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YOASOBI首度襲港，將會在首晚演出中壓軸登場。

YOASOBI首度襲港，將會在首晚演出中壓軸登場。

香港舉行的Clockenflap音樂節後日起一連三天在中環海濱舉行，大堆重量級單位將站台獻技，日本爆紅組合YOASOBI首度襲港，將會在首晚演出中壓軸登場。YOASOBI兩位成員Ayase、ikura特別拍片跟香港歌迷打招呼，二人表示：「在香港第一次演出，我哋感到興奮又緊張，而且我哋係壓軸表演嘉賓，真係十分榮幸。」

Ayase亦期待見港迷，更說：「好希望大家可以聽熟YOASOBI嘅歌，到時同我哋一齊合唱。」同時，另一矚目的日本四人少女組合「ATARASHII GAKKO!」（新學校領），亦有拍片預告來港，分享首次抵港的興趣心情。

YOASOBI成員Ayase、ikura特別拍片跟香港歌迷打招呼。 日本組合ATARASHII GAKKO!亦有拍片分享首次來港的興趣心情。

另一方面，Clockenflap開鑼前夕卻有壞消息傳出，日澳混血音樂人Joji因健康問題今日宣布取消來港，Clockenflap官方社交網亦有轉貼消息，並表示：「我們非常痛苦地宣布，Joji需要取消包括香港在內的餘下演出，作為主辦機構，我們對於這個消息深感痛心，我們衷心祝願Joji早日康復，我們明白這個消息對於樂迷的震撼，因為我們也身同感受。我們目前正盡最大的努力，全方位嘗試找到新的藝人演出替代，如有最新消息，會盡快公布」據指，Joji自幼備受神經系統疾病困擾，近年亦曾在台上病發，數次更無法完成表演，今次消息令歌迷擔心及心痛。Joji是繼D4VD、Andy Shauf後，再有單位因意外而叫停Clockenflap今次出。

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日澳混血音樂人Joji因健康問題今日宣布取消來港。 日澳混血音樂人Joji因健康問題今日宣布取消來港。
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