Clockenflap｜YOASOBI首度襲港緊張又興奮 Joji以健康理由取消香港之行

香港舉行的Clockenflap音樂節後日起一連三天在中環海濱舉行，大堆重量級單位將站台獻技，日本爆紅組合YOASOBI首度襲港，將會在首晚演出中壓軸登場。YOASOBI兩位成員Ayase、ikura特別拍片跟香港歌迷打招呼，二人表示：「在香港第一次演出，我哋感到興奮又緊張，而且我哋係壓軸表演嘉賓，真係十分榮幸。」

Ayase亦期待見港迷，更說：「好希望大家可以聽熟YOASOBI嘅歌，到時同我哋一齊合唱。」同時，另一矚目的日本四人少女組合「ATARASHII GAKKO!」（新學校領袖），亦有拍片預告來港，分享首次抵港的興趣心情。