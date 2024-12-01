Clockenflap2024｜Suede唱足90分鐘「揈咪」任摸 encore唱《Saturday Night》宣布明年再見

英國搖滾班霸Suede相隔8年重臨香江，昨晚(30日)現身擔任Clockenflap音樂節的特別嘉賓，向來鍾情香港的主音Brett Anderson，不時以廣東話說「多謝」，57歲的他除了繼續招牌「揈咪」動作，由飛躍彈跳唱到跪地又瞓地，更不時走到台下親近觀眾，全場High爆。Brett表示：「我哋一直想嚟呢個音樂節但配合唔到，今次終於嚟到好開心。」事先張揚唱足90分鐘的Suede，奉上多首樂隊的首本名曲，encore時段驚喜送上經典作《Saturday Night》，令不少資深fans滿足離場。Suede除了吸引大批外籍歌迷捧場外，不少香港名人及歌手也有準時等睇show，不少圈中人包括黃耀明、陳健安、「的士邦」鄭子邦等都有捧場。

唱到瞓地

主音Brett Anderson甫出場已又跳又唱，瞬間炒熱全場氣氛，在90分鐘的演出施展渾身解數。樂隊以新曲《Turn Off Your Brain and Yell》打頭陣，並以廣東話打招呼：「你好香港！」第3首唱到名曲《Trash》即引來全場大合唱，其唱《Animal Nitrate》更走到台下與觀眾拍手和合照，讓觀眾近距離接觸。其後亦多次走落台，甚至企上觀眾席圍欄，衣衫濕透的他瞓身任摸，多次被觀眾捉住難以脫身。當唱《The 2 of Us》時Brett配合歌詞仰臥台上獻唱。

或明年開騷？

Suede又奉上多首陪伴fans成長的首本名曲包括《Everything Will Flow》、《New Generation》、《Beautiful Ones》等，更不時遞迷予觀眾接力合唱，他又走到最驚喜是Suede在encore環節，唱了歌迷耳熟能詳的《Saturday Night》，躹躬答謝熱情的樂迷，並透露「明年再見」，相信有計劃再來港開騷。