Clockenflap2024｜Suede唱足90分鐘「揈咪」任摸 encore唱《Saturday Night》宣布明年再見

唱到瞓地

主音Brett Anderson甫出場已又跳又唱,瞬間炒熱全場氣氛,在90分鐘的演出施展渾身解數。樂隊以新曲《Turn Off Your Brain and Yell》打頭陣,並以廣東話打招呼:「你好香港!」第3首唱到名曲《Trash》即引來全場大合唱,其唱《Animal Nitrate》更走到台下與觀眾拍手和合照,讓觀眾近距離接觸。其後亦多次走落台,甚至企上觀眾席圍欄,衣衫濕透的他瞓身任摸,多次被觀眾捉住難以脫身。當唱《The 2 of Us》時Brett配合歌詞仰臥台上獻唱。

或明年開騷?

Suede又奉上多首陪伴fans成長的首本名曲包括《Everything Will Flow》、《New Generation》、《Beautiful Ones》等,更不時遞迷予觀眾接力合唱,他又走到最驚喜是Suede在encore環節,唱了歌迷耳熟能詳的《Saturday Night》,躹躬答謝熱情的樂迷,並透露「明年再見」,相信有計劃再來港開騷。