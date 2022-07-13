Cloud半夜拍MV遇器材連環失靈 初哥演對手戲頻NG

樂壇新人雲浩影(Cloud)繼 5月推出首支派台歌《願望之翼》後，本月再推出第二首單曲《到了那裏就對吧》，並以多個可愛造型拍攝新歌MV，非常吸睛。作為「MV初哥」的她與其他演員做對手戲，緊張得頻頻NG，但她在沒有冷氣的場地穿著毛衣拍攝，仍毫無怨言。Cloud希望憑歌寄意，鼓勵迷失的年輕人相信自己。

早前Cloud拍攝MV至凌晨時份，轉到一個舊式商場內取景，由於店舖都已關門，而商場本身的燈光昏暗，氣氛迷離，拍攝期間還遇器材連環短暫失靈，燈光無故又關又開，令人不寒而慄。當工作人員大叫「唔好意思，我哋好快拍完架啦！」燈光立即回復正常，Cloud坦言埋位時自言自語哀求，「我淨係想順利收工」，最後結順利完成，鬆一口氣。Cloud在MV中，首次與其他演員做對手戲，她表示：「第一次拍MV被咁多人望住，好緊張，點知仲要NG，真係好尷尬。但佢哋無怪我，每位都好專業，我有靜靜雞偷師！」

寄語要相信自己

Cloud為了全心發展歌手夢，辭去OL工作，首支主打歌《願望之翼》，她寄語自己勿忘初心，為夢想飛得更高更遠。新歌《到了那裏就對吧》不但是Cloud的心聲，同時亦想鼓勵迷失的年輕人，要相信自己，不要為迎合別人而改變。她說：「呢首歌嘅歌詞，對象係對一啲有思想有諗法嘅年輕人，即係我啦，哈哈！有時候我哋好想融入社會，做一個大家心目中成年人嘅模樣，經過好多嘗試、迎合和適應，然後發現呢條路原來唔啱自己，倒不如去做一個自己想做嘅成年人，從自己內心出發，並唔係社會定型嘅模樣。」

主音和音一手包辦

今次Cloud由主音到和音都一手包辦，她興奮表示，「好開心今次同Carl叔叔(監製王雙駿)合作，佢咗好多有關呢首歌嘅諗法，同埋編曲技巧，我學到好多嘢。作曲人吳林峰係識咗好耐嘅朋友。填詞人鍾說，好鍾意佢寫嘅詞，一直都好想有音樂上合作，巧合地當Carl叔叔一聽完首歌曲Demo，就話搵鍾說填詞，同我心諗一樣，特別開心。」