Cloud搶買首張唱片攞頭彩 開新碟發佈會獲馮允謙到賀

雲浩影（Cloud）憑ViuTV節目《全民造星III》贏得觀眾緣，今年以寰亞樂壇新人出道，昨日（19日）終推出首張個人專輯《THE CLOUD》，她下午已親身到唱片店購買第一張唱片攞頭彩，晚上再舉行新碟發佈會，向傳媒前輩、圈中好友和歌迷「迷雲黨」演唱新碟作品和分享喜悅。



Cloud出道短短半年已有四首派台歌，並推出個人專輯，Cloud坦言一切都是她意料之外，她說：「我一開始真係冇諗過咁快有專輯，真係意想不到，多謝公司。（幾時知道？）其實出咗第四首歌，先至知道出碟，第一個反應係震驚。吓，咁快？得嘅咩？」台下歌迷大叫「得呀」。Cloud說：「所以我喺隻碟裏面，有小小心意送畀大家，同大家分享我嘅秘密小空間。」據知除了派台歌，她還收錄了一首英文歌作為彩蛋，送給歌迷聖誕小驚喜。除了擁有自己的歌曲和專輯外，Cloud今年參演了一部電影《深宵閃避球》，以及踏上紅館擔任鄭伊健演唱會表演嘉賓。她說：「一切嚟得好突然又好開心，短時間內上紅館，可以同伊健前輩一齊表演，學到好多嘢，又參與電影拍攝。所有嘢都發生得好快，但恰到好處。」然後Cloud一口氣演唱《氣流》、《密切接觸者》、《到了那裏就對吧》和第一首派台歌《願望之翼》。《願望之翼》唱到尾聲時，她看到台下的歌迷和朋友支持，感動到眼濕濕。