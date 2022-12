Cloud搶買首張唱片攞頭彩 開新碟發佈會獲馮允謙到賀

今次活動上,Cloud還邀請作曲人徐偉賢、作詞人鍾說、亞木和朱琳,以及編曲人TonYnoT等創作團隊上台,分享與她合作的趣事。當中徐偉賢和朱琳昨晚才第一次與Cloud真人見面,笑言之前都是「網友」關係。朱琳還爆料:「Cloud外表溫柔體貼,其實佢都有倔強和硬頸嘅一面。」而描述情侶吵架又和好的《密切接觸者》作詞人亞木透露:「呢首歌有啲係根據Cloud同我分享嘅心聲而寫。(咩心聲?)我唔講,怕出唔到門口,總之留意歌詞!」最後,Cloud以《Have Yourself a Merry Little Christmas》 和《All I Want For Christmas Is You》預祝大家聖誕快樂。同門師兄馮允謙(Jay Fung)則化身「花仔」,捧着一盆很漂亮的花籃到賀,原來這是鄭欣宜(Joyce)送上的祝福,Cloud以簽名新碟向師兄及師姐回禮。