Cloud認與T-Ma了解中 讚對方細心懂照顧她

雲浩影(Cloud)近日傳出與音樂監製馬敬恆(T-Ma)之間的緋聞，早前更流出二人出席朋友聚會的密照。今日Cloud於尖沙咀出席品牌miu miu活動上，大方承認與T-Ma因合作而漸漸了解，並透露已經了解近3個月，又叫大家給他們多些空間。

Cloud指T-Ma是一位好男孩，形容對方為人極細心，並很會照顧她。問她對方如何奪其芳心，是否因為對方的材華，Cloud說：「佢知道我錄音時肚餓，會去買嘢俾我，佢係一個好細心嘅人。」至於未來所有歌曲，是否全部由對方監製，她笑笑口說：「梗係唔會啦。」