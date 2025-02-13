Cloud認與T-Ma了解中 讚對方細心懂照顧她

雲浩影(Cloud)近日傳出與音樂監製馬敬恆(T-Ma)之間的緋聞，早前更流出二人出席朋友聚會的密照。今日Cloud於尖沙咀出席品牌miu miu活動上，大方承認與T-Ma因合作而漸漸了解，並透露已經了解近3個月，又叫大家給他們多些空間。
Cloud指T-Ma是一位好男孩，形容對方為人極細心，並很會照顧她。問她對方如何奪其芳心，是否因為對方的材華，Cloud說：「佢知道我錄音時肚餓，會去買嘢俾我，佢係一個好細心嘅人。」至於未來所有歌曲，是否全部由對方監製，她笑笑口說：「梗係唔會啦。」
問到兩人如何開始交往，Cloud表示，他們之間似乎還差了一點東西，現在還未正式開始，她稱：「爭啲時機。」談到明天情人節是否約會的好時機，她說：「大家俾啲空間我哋，或者會去食到飯，不過大家都以事業為重。」至於會否期待男方收花，她說：「當然期待，自己都鍾意都鍾意儀式感。」
談到農曆年期間，有否到T-Ma家拜年見家長，Cloud說：「有拜年，不過唔算見家長，大家父母都比較保守，知道我哋係了解中階段。」此外，Cloud又否認與T-Ma同遊韓國，她說：「個次我係同屋企人去旅行。」Cloud又指，如果真的拍拖，會在社交媒體上公布，等大家知道好消息。