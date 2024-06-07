Cloud雲浩影新歌《Dizzy》描寫「沉船」狀態 MV瘋狂自轉變「暈」浩影

雲浩影（Cloud）繼年初以「痛」為主題的專輯《INTRODUCTION to PAIN》後，放下傷痛，推出全新輕快sweet爆情歌《Dizzy》，描述女生談戀愛時「沉船暈浪」的狀態。Cloud在MV以甜美可愛造型配合多個場景，她透露最愛粉色系睡房，還興奮展舞技表演Moon Walk，之後拍攝整蛋糕時即席表演單手打雞蛋，都獲全場掌聲。不過另一場景，她在漫天紙碎下自轉數十個圈後，變成真正「暈」浩影，需要工作人員攙扶才企得穩，稍作休息才可繼續拍攝。

《Dizzy》歌詞講述少女拍拖時「沉船」的甜蜜心情，Cloud表示是自己的主意，她說：「收到歌時未有Idea講咩題材，大家都想我做啲開心嘅嘢，咁不如就用少女戀愛嘅主題。」她甜絲絲續說：「如果我鍾意一個人，會想將最好嘅嘢畀晒佢、要縱壞佢。於是就將呢個Idea寫落新歌，MV入面可以做一個瘋狂嘅少女。」為了營造少女戀愛時的粉紅泡泡世界，MV團隊特意打造出數個夢幻場景，包括粉色系的睡房和花牆等等。當中所用到的道具，如被單、電子磅、巨型波板糖，以至麵包上的果醬圖案都是心形。Cloud大讚MV的場景設計以及用色非常精美，她說：「今次花咗好多心機喺美術部份上，好多細節位都做得好好。」團隊還特意邀請塗鴉藝術家，於牆上噴上新歌歌名「DIZZY」，認真有心思。