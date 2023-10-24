Cloud雲浩影為新歌《放下放不下》包辦作曲 拍MV飛撲落床連撻十幾次

雲浩影（Cloud）初嚐作曲人滋味，與前輩Alex Fung（馮翰銘）、TonYNot和朱琳創作新歌《放下放不下》，藍奕邦填詞。MV穿梭多個場景，Cloud透過漫遊夢境，調節好心態面對「放不下」的人和事，接納這些都是成長的美好回憶。

新歌《放下放不下》的創作班底，幾乎是Cloud之前作品《氣流》一樣，這令她特別開心，她說：「好開心再度合作，寫咗呢首咁澎湃、咁感動嘅歌。歌詞係講，有啲人陪我哋走過青春，久唔久會諗起佢，想知佢過得好唔好？啲人成都話要『放低』，但我自己覺得『放唔低』都唔緊要嘅，所以就有呢首歌《放下放不下》。好多謝阿邦（藍奕邦）寫咗份咁好嘅詞畀我，佢好畀心機考慮埋我唱嘅時候會點樣唱，有啲用字方便我去唱，整個錄音過程好舒服。」