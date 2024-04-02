Cloud雲浩影赤腳下水 為新碟拍靚相仙氣爆燈

雲浩影Cloud日前推出第二張個人專輯《INTRODUCTION to PAIN》，新碟收錄《自發性神經反應》、《無以名狀的痛》、《放下放不下》、《回憶半分鐘》，以及未曝光的作品《Too Good To Be __》，還有翻唱自Bruno Major的《To Let A Good Thing Die》等。專輯封面及相集由麥曦茵導演團隊製作，於長洲取景。Cloud以多個造型上陣，身穿白色紗裙的她見到海灘時非常興奮，更赤腳走到水中跳舞，畫面唯美，仙氣爆燈。

Cloud分別以黑色型格西裝和白色仙氣紗裙在海邊取景，被海水沾濕裙擺的她更索性除鞋，赤腳跑落水中。她拿起裙擺在水中轉圈跳舞，興奮得像個小孩一樣，畫面自然唯美。Cloud說：「今次影Album Cover都幾艱辛，攀山涉水去到長洲。見到有個咁靚嘅陽光與海灘，順便落埋去Let’s Get Wet，啲衫濕晒。」專輯靚相由麥曦茵操刀，Cloud大讚對方能捕捉到自己最自然的一面。她說：「佢覺得我自然嘅狀態係最舒服、最吸引到人。我比較易做到，所以成個拍攝過程比較隨意同埋自然。」團隊隨後移師到精美小屋內拍攝，Cloud換上多個隨性造型，並用上花等等的道具來表達「痛」。她說：「好希望用畫面呈現『痛』，所以會有啲特別嘅Concept。譬如會有橡筋箍耐咗嘅勒痕，我背脊都會有花嘅倒影，希望呢啲傷痕會變成燦爛美好嘅事情。」