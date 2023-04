Cloud雲浩影跳出舒適圈 《自發性神經反應》挑戰新曲風

為MV 化身插畫師

Cloud表示:「舊年出嘅歌,可以話係少試牛刀,但今年收到公司嘅permission可以大試牛刀,as much as possible ,會錄更加多嘅歌,學更多唔同嘅嘢,將更加好嘅作品送俾大家。」在《自發性神經反應》的MV中,Cloud飾演插畫師,因為失去創作靈感,就連屋企也變得亂七八糟,雖然因此令她整傷左手,要睇醫生打石膏固定傷勢,參加朋友的派對也難以投入,但創作靈感卻失而復得。