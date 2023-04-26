Cloud雲浩影跳出舒適圈 《自發性神經反應》挑戰新曲風

去年以不同元素曲風展現實力唱功，並在叱咤台上摘下女新人金獎的Cloud雲浩影，2023年首支派台作《自發性神經反應》，繼續挑戰創新曲目，雖然錄音過程困難重重，但Cloud認為是磨鍊唱功的大好機會。

Cloud談到新歌，她說：「對我嚟講真係一個大challenge，因為係一個未接觸過嘅曲風，監製Goro Wong同樣係第一次合作，多謝公司有呢個安排，可以逼到我跳出自己嘅comfort zone。」除了自我挑戰，Cloud還收到一個大好消息，寰亞唱片今年將會加大力度重點力捧，讓Cloud在樂壇更加發光發亮。