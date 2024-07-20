CNBLUE成員姜敏赫來港旅行 去海洋公園餵企鵝慶祝生日

韓國人氣組合CNBLUE成員姜敏赫早前旋風式來港觀光兼慶祝生日。旅程期間，他跟友人一起到香港海洋公園大玩特玩一整天，不少女粉絲見到其真人相當興奮，姜敏赫更化身暖男不時跟她們Say hello打招呼，實在寵粉，難怪人氣一直高企。
品嚐香港特色街頭小食
大自然愛好者的他與友人乘搭纜車欣賞海洋公園的廣闊海景山景，吹住海風享受住藍天白雲令他暫時忙裡偷閑，輕輕鬆鬆放假。身為吃貨的他，事前更於香港老大街沿路"掃街"，初嚐腸粉炒麵雞蛋仔等傳統港式小吃，「我看到腸粉以為是韓國年糕。吃了之後發現口感唔同，很好吃呀！」在纜車見他大大啖食得津津有味，想必好滿意香港街頭小食。
熱愛水上運動及海洋動物的姜敏赫參加了企鵝的互動體驗活動，初次與企鵝近距離親密接觸。姜敏赫換上一身型仔look制服，果然身材高大穿甚麼都Carry到。玩樂時企鵝更排排企等待餵食場面非常壯觀，非常趣致可愛！可能是因為第一次超過90隻企鵝於他眼前不停走動，興致高昂的姜敏赫仲現場模仿企鵝甩動脖子身體以及搖晃走路的模樣，笑說：「天啊！牠們實在太可愛了!」他看著企鵝不下20次的直喊：「好可愛喔！」姜敏赫好開心與企鵝擺pose合照，還指揮著它要看著鏡頭，深陷在動物可愛的魅力中，估計在場粉絲都俾佢開懷笑容迷倒。
其後，他與友人繼續海洋之旅去了海象館。參觀期間發生了不少趣事，其中一隻天生體型龐大長約兩隻門同重逾1噸的太平洋海象，於透明水底隧道屏幕多次表演轉動游向姜敏赫，兩位"重量級巨星"更多次合照，場面十分搞笑 ! 遊樂園的魅力讓姜敏赫與平日在舞台上Cool爆帥氣表演的形象截然不同，反差萌爆棚！挑戰過山車時，姜敏赫更遇上了過雲雨，但完全無阻享受刺激。「實際體驗比我想像中的高，因為過山車建築在山上，視野特別空曠，所以玩起來更加恐怖！下墜感覺好刺激。今天剛好一邊淋住雨玩，我以為自己拍緊偶像劇的戀愛戲，但一看旁邊竟是我的高中好友就即刻夢醒了，哈哈！真係好好玩，可以望著無敵海景的過山車，除了香港海洋公園應該其他地方就沒有了吧！」
最難忘企鵝互動體驗
當日重頭戲，事前海洋公園於水族館餐廳秘密安排了生日驚喜，特別準備了他喜愛的企鵝造型蛋糕慶祝生日，由公園吉祥物威威與朋友們大唱生日歌為他送上祝福。他高呼感動開心，多謝海洋公園及朋友的祝賀。擁有帥氣高顏值、凍齡娃娃臉的姜敏赫完全看不出已經3字頭，從相片看出笑起來更加減齡。姜敏赫笑說：「這裡超浪漫，我覺得很適合來這裡求婚。」想必這番話會觸動一些女粉絲！晚飯後他們去散步欣賞夜景，首次接觸香港老大街50-70年代場景佈置的他，驚訝整條大街充滿香港懷舊感，有這麼多舊式矮樓建築物、霓虹光管燈牌、巨型木牌坊及古董老爺電車等...與友人不停拍照留念，成為當日認識香港文化完美旅程一站，留下生日其中一個美好回憶。
姜敏赫在巨大海洋奇觀水族館拍照留念。他於多個巨大魚缸前都非常興奮，不論是水底天窗，深海巨柱等，姜敏赫表示：「印象中我人生中沒有來過水族館，這是第一次！我覺得很神奇，海底神秘的感覺對我就像是童話世界，我覺得每個小朋友在童年時一定要去水族館，會讓你一輩子都印象深刻。」姜敏赫跟友人在結束旅程後各選一個最印象深刻的地點，友人選擇過山車，說是可以入選成為人生最難忘的過山車經驗，姜敏赫表示那也是他最近最開心忘懷大笑的時刻，但是最難忘一定是企鵝互動體驗，真的是完全愛上了企鵝寶寶家族！