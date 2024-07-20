CNBLUE成員姜敏赫來港旅行 去海洋公園餵企鵝慶祝生日

韓國人氣組合CNBLUE成員姜敏赫早前旋風式來港觀光兼慶祝生日。旅程期間，他跟友人一起到香港海洋公園大玩特玩一整天，不少女粉絲見到其真人相當興奮，姜敏赫更化身暖男不時跟她們Say hello打招呼，實在寵粉，難怪人氣一直高企。 品嚐香港特色街頭小食 大自然愛好者的他與友人乘搭纜車欣賞海洋公園的廣闊海景山景，吹住海風享受住藍天白雲令他暫時忙裡偷閑，輕輕鬆鬆放假。身為吃貨的他，事前更於香港老大街沿路"掃街"，初嚐腸粉炒麵雞蛋仔等傳統港式小吃，「我看到腸粉以為是韓國年糕。吃了之後發現口感唔同，很好吃呀！」在纜車見他大大啖食得津津有味，想必好滿意香港街頭小食。

熱愛水上運動及海洋動物的姜敏赫參加了企鵝的互動體驗活動，初次與企鵝近距離親密接觸。姜敏赫換上一身型仔look制服，果然身材高大穿甚麼都Carry到。玩樂時企鵝更排排企等待餵食場面非常壯觀，非常趣致可愛！可能是因為第一次超過90隻企鵝於他眼前不停走動，興致高昂的姜敏赫仲現場模仿企鵝甩動脖子身體以及搖晃走路的模樣，笑說：「天啊！牠們實在太可愛了!」他看著企鵝不下20次的直喊：「好可愛喔！」姜敏赫好開心與企鵝擺pose合照，還指揮著它要看著鏡頭，深陷在動物可愛的魅力中，估計在場粉絲都俾佢開懷笑容迷倒。 其後，他與友人繼續海洋之旅去了海象館。參觀期間發生了不少趣事，其中一隻天生體型龐大長約兩隻門同重逾1噸的太平洋海象，於透明水底隧道屏幕多次表演轉動游向姜敏赫，兩位"重量級巨星"更多次合照，場面十分搞笑 ! 遊樂園的魅力讓姜敏赫與平日在舞台上Cool爆帥氣表演的形象截然不同，反差萌爆棚！挑戰過山車時，姜敏赫更遇上了過雲雨，但完全無阻享受刺激。「實際體驗比我想像中的高，因為過山車建築在山上，視野特別空曠，所以玩起來更加恐怖！下墜感覺好刺激。今天剛好一邊淋住雨玩，我以為自己拍緊偶像劇的戀愛戲，但一看旁邊竟是我的高中好友就即刻夢醒了，哈哈！真係好好玩，可以望著無敵海景的過山車，除了香港海洋公園應該其他地方就沒有了吧！」