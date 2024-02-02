CNBLUE時隔7年開亞巡襲港 練廣東話拍宣傳片：我哋到時見！

於2010年出道的CNBLUE，出道15天便憑著耳熟能詳的出道歌《孤獨的人》獲得 KBS《Music Bank》音樂節目一位，打破了韓國新人最快獲得冠軍歌的紀錄，並維持了該記錄長達四年之久。加上隊長鄭容和早在2009年於人氣韓劇《原來是美男》憑姜信宇一角獲得不少知名度，以及成員們暖男般的外貌，出道初期便引起外界極大關注。

身為韓國樂壇少數的搖滾樂團之一，CNBLUE總是以自己獨特的音樂風格，在韓國、亞洲甚至是全球各地闖出了一片天，多年來仍屹立不倒。去年10月舉行時隔6年的韓國演唱會後，CNBLUE緊接宣布亞洲巡迴演唱會之消息，香港更是亞巡的首站，CNBLUE隨後亦將陸續到訪曼谷、高雄、澳門、吉隆坡以及新加坡等各大亞洲城市開唱。而為了幫香港演唱會宣傳造勢，CNBLUE公開了第一波的宣傳影片。片中CNBLUE以廣東話跟大家打招呼：「大家好我哋係CNBLUE！」三子又賣口乖說非常非常想念大家，更透露為了香港BOICE們準備了特別舞台。最後CNBLUE呼籲大家多多捧場，更跟一眾BOICE甜蜜約定「我哋到時見」！