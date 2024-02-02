熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 盛勁為 23條立法 農曆新年2024 垃圾徵費 潮濕 MIRROR演唱會2024 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-02 18:30:30

CNBLUE時隔7年開亞巡襲港 練廣東話拍宣傳片：我哋到時見！

分享：
CNBLUE時隔7年開亞巡襲港 廣東話拍宣傳片：我哋到時見！

CNBLUE三子練定廣東話拍宣傳片宣傳香港演唱會。

韓國花美男樂隊CNBLUE宣時隔7年再開亞洲巡迴演唱會，並將於年3月16日(六)假亞洲國際博覽館行「 2024 CNBLUE LIVE 'CNBLUENTITY' IN HONG KONG」。

於2010年出道的CNBLUE，出道15天便憑著耳熟能詳的出道歌《孤獨的人》獲得 KBS《Music Bank》音樂節目一位，打破了韓國新人最快獲得冠軍歌的紀錄，並維持了該記錄長達四年之久。加上隊長鄭容和早在2009年於人氣韓劇《原來是美男》憑姜信宇一角獲得不少知名度，以及成員們暖男般的外貌，出道初期便引起外界極大關注。

CNBLUE再開亞洲巡迴演唱會，香港站定3月16日亞洲國際博覽館舉行。

CNBLUE再開亞洲巡迴演唱會，香港站定3月16日亞洲國際博覽館舉行。

韓國樂壇少數的搖滾樂團之一，CNBLUE總是以自己獨特的音樂風格，在韓國、亞洲甚至是全球各地闖出了一片天，多年來仍屹立不倒。去年10行時隔6年的韓國演唱會後，CNBLUE緊接宣亞洲巡迴演唱會之消息，香港是亞巡的首站，CNBLUE隨後亦將陸續到訪曼谷、高雄、澳門、吉隆坡以及新加坡等各大亞洲城市開唱。而了幫香港演唱會宣傳造勢，CNBLUE公開了第一波的宣傳影片。片中CNBLUE以廣東話跟大家打招呼大家好哋係CNBLUE！三子又賣口乖說非常非常想念大家，更透露了香港BOICE們準備了特別舞台。最後CNBLUE呼籲大家多多捧場，更跟一眾BOICE蜜約定「我到時見」！

香港站演唱會門票將於2月16日(星期)早上10時於快達票公開發售，票價分別$1,788、$1,488、$1,088及$888。購票的粉絲有機會獲得率先入場觀看綵排、參與歡送環節，親筆簽名海報以及香港限定小卡等福利

CNBLUE以香港作為亞巡首站，之後將陸續到訪曼谷、高雄、澳門等地開騷。

CNBLUE以香港作為亞巡首站，之後將陸續到訪曼谷、高雄、澳門等地開騷。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受