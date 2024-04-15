Coachella舞台跣倒拇指「爆缸」 Nelly Furtado IG出帖報平安

正在美國洛杉磯舉行的Coachella音樂節，45歲加拿大女歌手Nelly Furtado周六台上下午演出的舞台，她在表演《Eat Your Man》一曲時意外摔倒受傷，但她展現出專業積極的態度，引來fans高度讚譽與評價。
據當日的影片顯示，Nelly Furtado表演時摔倒在地，咪高峰亦掉在地上，並發出了「咚」一聲巨響。然而她迅速站起來，繼續唱歌，展現出專業歌手的態度。隨著摔倒的影片在社交媒體上傳播，fans們對她的身體狀況表示擔憂。第二天，Nelly Furtado迅速在IG的回應此事。
在Nelly Furtado發布的短片中，她展示受傷的拇指，上面雖然留有血跡，但她露出了燦爛的笑容，還豎起受傷的大拇指擺出like手勢，她的附文寫道：「我真的把一切都留在了舞台上，包括我的血。」
1996年出道的Nelly Furtado，於歐洲和拉丁美洲獲得巨大人氣，尤其她在2006年發行的第三張專輯《Loose》，在全球取得巨大成功，而代表作有包括《Keep Going Up》、《Say It Right》、《Promiscuous》和《Maneater》等歌曲。
Nelly Furtado於2008年與音響師Demasio Castellon結婚，兩人曾於專輯《Loose》中合作。然而結婚八年後，她於2016年宣布與丈夫分居，目前單身，她養育了3位孩子。