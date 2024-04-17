Coachella音樂節2024｜王嘉爾任神秘嘉賓蒙面登場 連續三年站台攜手Number_i表演

2022年，Jackson Wang成為首位登上該音樂節主舞台表演的中國SOLO歌手。2023年，王嘉爾兩度登台帶來長達50分鐘的個人表演，並與美國傳奇歌手、R&B天后Ciara合體，表演兩人合作曲《Slow》，演出後個人話題立即登上Twitter世界趨勢第一位。今年是王嘉爾第三次登上Coachella音樂節，演出當日他以神秘嘉賓身份空降舞台，身穿黑色演出服及蒙面登場，帶來創意表演，引起熱烈歡呼聲。

創下華人歌手記錄

在TikTok上，王嘉爾的詞條播放量超過10億，Instagram有超過三千萬支持者。他的首張完整實體專輯《MAGIC MAN》於2022年9月發行，入圍BILLBOARD 200專輯榜並取得第15位的好成績，登頂華人歌手歷史排名。同年10月，他開啟個人首次世界巡迴演唱會，演出足跡遍佈12個國家的24地城市，吸引了世界各地歌迷到場支持，並多次創下華人歌手在外演出的記錄。Coachella今年盛會，還有來自世界各地紅星撐場，日本代表還有YOASOBI及ATARASHII GAKKO!。