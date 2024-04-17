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娛樂
2024-04-17 12:07:43

Coachella音樂節2024｜王嘉爾任神秘嘉賓蒙面登場 連續三年站台攜手Number_i表演

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王嘉爾、Number_i、ATARASHII GAKKO!等單位大合照留念。

王嘉爾、Number_i、ATARASHII GAKKO!等單位大合照留念。

王嘉爾(Jackson Wang)日前現身全美最大音樂節Coachella Music Festival 2024，攜手日本男團Number_i、韓國女歌手BIBI站台表演，分別帶來《GOAT(Jackson Wang Remix)》、《BIBI & Jackson Wang - Feeling Lucky》兩首歌曲的精彩表演，引發熱議。其實，今次演出已是王嘉爾連續三年登上該音樂節。

50分鐘個人表演

2022年，Jackson Wang成為首位登上該音樂節主舞台表演的中國SOLO歌手。2023年，王嘉爾兩度登台帶來長達50分鐘的個人表演，並與美國傳奇歌手、R&B天后Ciara合體表演兩人合作曲《Slow》，演出後個人話題立即登上Twitter世界趨勢第一位。今年是王嘉爾第三次登上Coachella音樂節，演出當日他以神秘嘉賓身份空降舞台，身穿黑色演出服及蒙面登場，帶來創意表演，引起熱烈歡呼聲。

王嘉爾全黑蒙面登場，帶來創意表演。 今次演出已是王嘉爾連續三年登上該音樂節。

創下華人歌手記錄

TikTok上，王嘉爾的詞條播放量超過10億，Instagram有超過三千萬支持者。他的首張完整實體專輯《MAGIC MAN》於20229月發行，入圍BILLBOARD 200專輯榜並取得第15位的好成績，登頂華人歌手歷史排名。同年10月，他開啟個人首次世界巡迴演唱會，演出足跡遍佈12個國家的24地城市，吸引了世界各地歌迷到場支持，並多次創下華人歌手在外演出的記錄。Coachella今年盛會，還有來自世界各地紅星撐場，日本代表還有YOASOBIATARASHII GAKKO!

王嘉爾攜手BIBI站台表演。 王嘉爾攜手BIBI站台表演。 王嘉爾攜手BIBI站台表演。 王嘉爾與BIBI合照。 Number_i、YOASOBI
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