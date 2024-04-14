Coachella音樂節2024｜男團ATEEZ 女團LE SSERAFIM齊登Coachella的舞台

韓國男團ATEEZ、女團LE SSERAFIM等，齊齊登上北美最大音樂節Coachella的舞台。ATEEZ於12日獻出長達1小時的精彩演出，作為首隊登上Coachella舞台的K-Pop男團，他們送上《Say My Name》、《HALA HALA》、《Guerrilla》等多首熱門歌曲，將現場氣氛推向高潮。

ATEEZ帶來的《The Real》舞台，將四神旗幟、鳳山假面舞等南韓傳統文化元素融入其中，格外吸睛。他們在台上發表感言說，「台下觀眾請盡情享受我們的表演，你們齊聲跟唱，我們為此深受感動。非常感謝大家前來觀看，尤其感謝ATINY(ATEEZ粉絲暱稱)。」ATEEZ將於19日再次登上Coachella舞台，獻上第二場表演。

LE SSERAFIM於周六傍晚時段登場，除了大唱《Anti Fragile》、《Fearless》和《The Great Mermade》等金曲外，亦有送上最新歌曲《Hot & Fun》聽得台下觀眾如癡如醉。可惜的是她們的收音咪出了狀況，影響部分歌曲演出，但成員中村一葉的說唱，則被在場樂迷讚揚。

LE SSERAFIM將於20日會再次登上Coachella舞台，她們的舞台表演，可在Coachella官方YouTube頻道觀賞。